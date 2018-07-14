自由廣場》「五眼聯盟」的台灣機會

◎ 魏思源

澳洲廣播公司（ABC）報導，因為英國與中國電信巨擘華為打交道的前車之鑑，讓坎培拉政府不敢放心讓華為參與澳洲5G網路建設。事情起源於，英國電信（BT）在二○○五年斥資一百億英鎊（約台幣四○六一億元），打算升級網路設備，委託華為供應路由器、傳送和接取設備。

然而BT和華為簽約之前，並沒有必須告知英國政府的義務。英國當局一直到華為贏得合約五年後的二○一○年，才升高疑慮，擔心設備被動手腳。知情人士表示，華為安裝的「核心交換機」被偵測到有問題。BT注意到這些核心交換機有大量「呼叫傳訊」的活動，但不知道對象是誰。

英國的政府通訊總部（GCHQ）成立網路安全評估中心（稱為「細胞」），由華為出資研究「提供給英國市場的一切軟硬體」。細胞也隨機抽檢軟硬體更新，尋找「惡意程式碼」。

二○一一年，BT和英國政府安全官員一起飛往華為在中國深圳的總部，通知該公司，他們已經辨識出問題何在。問題嚴重程度不為外界所知，但根據ABC報導，BT因此更換多部核心交換機。

英國經驗（擔憂國家安全網洞開）使美國、加拿大、澳洲和紐西蘭等國都對中國關鍵基設採強硬態度。這不就是台灣很好的機會？台灣企業需共同面對競合，共同把餅做大，可以趁機結盟搶灘進入由英、美與加拿大、澳洲、紐西蘭合組的國際情報分享「五眼聯盟」市場，搶得5G先機及商機。

台灣廠商若能打入「五眼聯盟」的市場，不僅有機會與國內外的電信公司或廠商合作開發5G相關產品，對於台廠的5G產品在國際5G市場的曝光度、或者打入歐洲市場甚至全球市場都有相當大的幫助！台灣企業乃至於政府相關部會，都應該好好把握這個難得的機會，向國際社會展現台灣的科技實力。

（作者從事資訊業）