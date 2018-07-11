社論》擺在台灣面前的兩條路線

美國兩艘神盾級驅逐艦自由航行通過台海，台美雙方皆予以證實毫不遮掩，其中很重要的一個意義，就是美國以清晰的行動補充戰略模糊之處，這個補充加強定性了，中國近來在台海的軍事冒進作為，既是改變現狀，也是侵略。整體而言，雖然與美中貿易戰、朝鮮半島、南海情勢不無關係，但美國由南海延伸到台海的自由航行，不禁令人聯想到蔣氏政權退來台灣之後，美國對於中國與台灣在地緣政治上的劃清界線。

所謂的海峽中線，至少在華府還支持在台蔣介石的中國代表權時，便已經明確存在。以西是「共產中國」，以東是「自由中國」。中美共同防禦條約，中華民國的「領域」早已限縮到台灣及澎湖諸島，海峽中線是美軍的協防界線；同時，這條界線也形同是遏阻中國進犯台灣的無形紅線。後來，蔣介石失去中國代表權，中美關係正常化，美國「認知」到中國的一中原則是一回事，海峽中線的戰略縱深又是另外一回事，後者是美國一步都沒有退讓的。國共之間，ＲＯＣ與ＰＲＣ之間，即使有「同屬一個中國」的糾葛，但是美國所界定的海峽中線，也同時具體化了「美國的一中政策」，其與國共的一中（不論如何各表）不同之處就在於：台灣不屬於中華人民共和國。

美國這樣的一中政策，其實也落實在台灣關係法。從承認台北到轉而承認北京，台灣關係法所指的台灣，仍然係指台灣及澎湖列島；西太平洋之和平、安全與穩定，最西包括海峽中線。這一點，中美關係再好也不曾改變，現在中美關係出現戰略裂痕，再加上北京蓄意挑戰海峽中線，企圖將繞島巡航常態化，擠壓美國的西太平洋防線；結果，碰到川普的非典型總統作風，於是歐巴馬空喊的重返亞洲政策，如今落實為南海與台海的自由航行。中美衝突，從貿易到軍事，儼然成為現在進行式。

「美國的一中政策」，國民黨的留美菁英理當心知肚明，國民黨在台灣長期執政，憑藉的也是對美關係的審慎操作，在外交作為、大陸政策上配合美國的西太平洋防線。然而，二○○○年國民黨首度在野之後，二○○五年連胡會，二○○八年重返執政，卻質變為親中疏美，國防休兵加劇台海軍力失衡，導致台灣與西太平洋防線同受衝擊。國民黨的轉向，將台灣連結於北京的「融台」政策，從留美菁英國共合作，到北京的繞島巡航，在在挑戰著西太平洋防線。川普稱小英台灣總統，國會通過國防授權法、台灣旅行法，美艦並不低調的台海自由航行，被放置在南海自由航行與川金會等印太戰略的鋪陳脈絡中，可以說主要都是北京一手造成的。

美國軍艦台灣周邊自由航行，老實說並不是創新之舉，而是被動刺激出來的既定政策重申。此時此刻，該舉是與中國的正面遭遇固不待言，但對台灣的親中勢力也發出了訊號。美國軍艦通過台海之際，連戰又宣布率團訪問中國，連習會或將再度登場，而馬吳等仍在嘶喊一中各表，迎合北京改變台海現狀。此情此景，對照美國在台協會內湖新館落成所象徵的對台加強承諾，不啻刻劃出近年來浮現於台灣的兩條路線：一是持續本土化，堅守民主陣營；二是再中國化，配合北京挑戰美國地位。

就此而言，川普上任以來對海峽兩岸所發出的訊息，也是與台灣二三五○萬人的對話。民主台灣，要選擇美國所代表的普世價值，還是要選擇一黨專政的中國夢，國民黨的留美菁英國共合作，以民主自我啟蒙的台灣人民如何走自己的路？一如美中貿易戰的序幕拉開，台灣經濟要繼續鎖入中國，還是要振興產業、創新經濟迎向國際自由市場？抽象的價值，實際的利益，台灣人民能否跳脫國共的裡應外合，準確定位台灣的國家前進之路，攸關著台灣能否脫離中國陰影，成為民主共榮的西太平洋之錨。這是美國兩艘軍艦通過台海之後，留給二三五○萬人繼續思考的問題。