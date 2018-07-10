自由廣場》從2000K到50K

◎ 邱傑

許多人都在討論年改問題，被改的愁雲慘霧有如世界已到末日；沒被改的竟也說因為以往的消費主力少了，他們的生意也變差了，跟著叫起苦來。年改真的改得一無是處？改得無一人受惠嗎？

我在二十年前退休，至今仍保留著一張退休當年申報所得稅的資料，年收入逾二百萬元。

退休二十年後的今天，我的全年穩定收入大致上是五萬元。連當年的零頭都比現在多太多。這是我按月可領到的國民年金，每月四千多一點點。

從二百萬到五萬，落差不可謂不大，但回首當年我過得十分快樂，如今竟也幸福不減。

原因無他，一是我一向勤儉成習，兩百萬年收入時勤勞儉約不敢揮霍浪費，五萬年收入時也維持著這樣的習慣，依然每天勤奮工作，過著量入為出的簡樸生活。

收入高時開支大，稅金繳得驚人，送往迎來紅白帖開銷可觀，孩子們的學雜費更是龐大無比。為了讓孩子們多一種選擇，我讓孩子們出去體驗國外生活，喜歡的留下就學，不喜歡的回台灣繼續唸書，結果竟是各有選擇，只得在海外另行購屋購車，等於同時要維持兩份全額的生活負擔。此外心中還明白一件事：老了想依賴政府養太不可靠，華人世界幾十幾百年來，人人拚死賺錢努力儲蓄，原因正是從來養老都只有靠自己不能靠政府，我們還得努力省下每一分錢，儲備自己的養老金。

五十歲一到我辭職並申請退休獲准，一次提走勞保退休給付。如果不把勞保這筆帳結了，我還得找一份相同收入的工作並繼續繳勞保費十五年，這絕非我退休的目的，也不是合算之事，因此決定全退了。今天和我年紀相同的勞保退休朋友有些每月得到勞保給付二萬或三萬元，我沒有羨慕，因為那是他們比我在職更長時間，繳出更多勞保費所該得的。

而今一個月只靠四千國民年金生活，夠用嗎？

我有一屋可棲，有二十年前買的汽車可供代步，再不必為子女負擔什麼，反而是時時享受子女孝心回饋。紅白帖少了，有些我還選擇性的拒收了，因為我已明白朋友不是數目字，不再需要「帳面上」的朋友。

我們幾乎不必自己再花錢去買衣物，孩子們為我們選擇的永遠比我們自己選的更美觀合宜。連孩子們、孫子們要淘汰的學生服、休閒服、家常服，我們都開心穿著家居、工作，舒適又時髦。

國民年金之外，政府一年三節另發給額外紅包，而不久之後老妻也即將加入年金一族，兩人的固定年收入立刻翻轉一倍變成將近一百Ｋ。勤奮已是習慣，稿費、版稅、講演收入算是生活上的零用錢，加上自種時蔬，維持鄉居簡約生活其實也夠了。

年金改革已不可逆，如果心理上跟著不良輿論起伏，只會活在更多憤怒和不滿的氣氛之中，收入減少而心理跟著受創，蒙受的是雙重損失。其實有太多媒體是存心唱衰年改這件事的，凡事倒著寫，將小事擴大成大事，為禍社會人心莫此為甚，吾人只稍智慧思辨，明白其不良居心便不致跟著魔笛起舞。當知十萬年金即使如今縮水一半，在許多人看來依然可觀，何必怨怨艾艾過日子呢？高收入高開銷，低所得少花費，這總是一種奇妙的平衡。最要緊的是心理上要能隨之調適，方可聰明生活，歡喜自在。

（作者為畫家；記者退休，桃園市民）