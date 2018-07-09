習近平展現強權野心。（資料照）

習近平的中國夢，赤裸裸地挑戰二次大戰後形成的現狀，也背叛毛澤東、周恩來不尋求霸權的承諾；它不但欺壓台灣，企圖以脅迫手段併吞，而且想非法獨霸東海、南海。

美、日、印、澳已到忍無可忍地步，開始採取有默契的行動，要制約中國的暴衝，美國航母戰鬥群進入南海演習，兩艘驅逐艦通過台灣海峽，而日本軍艦也進入南海活動。

表面理由，這些地區都是公海，美、日只是行使公海航行自由的權利，但在中國到處耀武揚威，強行要把台灣納入中國一部分之際，美、日以實際行動發出的訊息，態度從模糊轉變為清晰與堅定：他們不承認台灣是中國的一部分，不容許以武力威脅解決問題。

在中國不斷以演練為名，派軍艦、戰機環繞台灣的當頭，美國派軍艦巡航台灣海峽是一個正當、適切的反應。美國當年取消台海巡邏屬單方面決定，並不是與中國的交易。美、中建交既以台海問題和平解決為預期，中國採取武力威脅與政治、經濟脅迫已違越建交之諒解，美國要恢復台海巡邏並不必中國同意。

在美、日與中國建交時，為權宜目的及錯誤假定，採取模糊態度處理台灣不屬於中國的事實，並錯誤地以為蔣經國會與中國妥協，接受「統一」。但蔣經國沒有投降，民主化後的台灣，只有人民有權決定要不要被併吞，而人民主張維持主權獨立國家的立場很清楚，絕非投靠中國那幫國民黨人所能左右。

中國暴露霸權野心，民主化的台灣不承認主權屬中國，美、日也不承認中國對台灣的主權，並堅持分歧只能和平解決，這是情勢明顯的新演變。中國越霸道，只會引來更清晰、更尖銳的反應。（作者王景弘，資深新聞工作者）