自由廣場》台美軍事同盟擊垮棄台論

◎ 宋磊

美軍勃克級驅逐艦馬斯廷號（DDG-89）及班福特號（DDG-65）兩艦，七日上午從南部海域北上通過台灣海峽，消息一出國防部聲稱國軍依慣例進行全程追蹤。由於正值中美貿易戰，川普政府透過軍艦巡弋台灣海峽頗有與中國較勁的企圖。

無獨有偶，據傳去年七月美軍也曾派遣軍艦行駛台灣海峽，雖府方高層當時不願證實，但不能否認的，從歐巴馬主政時的亞洲「再平衡戰略」（Rebalance to Asia），到川普上任轉為「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy），美軍在亞太地區的行動，無論是從軍演、軍購等，台灣顯已成美國在亞洲第一島鏈的軍事盟邦。對美國來說，務實地維持台美軍事關係有助於區域的和平與穩定，更加凸顯台灣在亞太地區的戰略地位。

台美之間的軍事同盟主要有三層交流，第一層為美國的亞太政策下的台灣角色。不可否認的中國至今仍為美最大的假想敵之一，從九○年代的亞太戰略，歷經布希、歐巴馬至川普時期，無論是從政治、經濟、軍事、外交等各個層面，中美之間的關係皆以「競逐模式」出現，川普更透過「國防授權法」（National Defense Authorization Act）提高台美未來的軍事合作。台灣在此政策帶動下，或多或少直接／間接受惠於美國，無形中抬升台灣在亞太地區的戰略價值。

其次，川普上任至今，台美之間的軍事交流逐漸浮上檯面，無論是我空軍派遣飛行員赴美接受訓練，或是先前華盛頓戰略暨國際研究中心主任葛萊儀（Bonnie Glaser）公開表示願意邀請台灣參與在所羅門群島的海軍軍演，預期雙方未來的軍事合作將會更加緊密、頻繁。

第三，無論是過去的台海危機，或和平時期美軍透過軍機／艦的方式行駛至台灣附近的海、空域，早已為常態。先前就有美軍從關島派遣B-52轟炸機來台灣附近空域進行巡邏，雖未表示任務屬性，但仍能嗅出美國政府力挺台灣在第一島鏈的戰略地位的決心與意志。

本文認為神盾艦行駛至台灣附近海域，除表示台美關係穩固，川普總統上任後棄台論（Ditch Taiwan）幾已銷聲匿跡，更顯見雙方緊密的軍事同盟關係。

（作者為國立中正大學戰略所碩士，現職研究員）