自由廣場》但願你不後悔

香港七一遊行有感

◎ 葛雋

七一遊行才五萬人，未上街的七五○萬香港人日後可能會後悔。筆者的腦海立即浮現下述畫面：

香港人在西九高鐵站被所謂「一地兩檢」的中國海關突然扣留，稱「非法攜帶禁運物資」—原來你的手提袋裡有一份當天的蘋果日報！你百般申辯無用，最後不得不乖乖繳納巨額罰款了事。

香港人搭港鐵沙中線，途經土瓜灣站提心弔膽，到了紅磡站月台倒塌，過海後會展站地陷，被搶救生還的你怒批政府包庇中資禮頓集團偷工減料製造豆腐渣工程，可是當局的回應是「政府無法逼迫私人企業提交報告」。

香港人的孩子在學校升旗禮時忍不住放了一個響屁，結果被校方大肆批判，孩子被羞辱得幾乎想跳樓。你向教育局長楊某投訴，他聲稱「因為觸犯了國歌法國旗法，不把你的孩子送交法庭已屬萬幸」。

香港某屋苑的車位炒至七百萬，公屋輪候要排十年，貧窮的你從劏房被迫搬入「太空艙」、「棺材房」。你寫信給運房局長訴苦，他回覆你「快快搬去大灣區住吧」！

香港人看急診要等候十個小時了，做一個前列腺割除手術足足輪候五年。手術完成後的你，還無法安睡病房，被迫躺在喧譁的走廊帆布床，因為病房住滿了奄奄一息的老年人。你抱怨為什麼不多建醫院多請醫生，財政司說「大白象工程才是重中之重」。

香港人在商場和中國遊客發生衝突被打到重傷，法庭判中國人賠償你並支付堂費，但對方逃之夭夭從此失蹤，你向特首林鄭月娥喊冤，林鄭卻告訴你：「香港人要學會包容，內地人有他們的難處」。

香港人想參加維多利亞海港渡海泳，發現海港兩岸幾乎被填平變成水溝；想去後花園西貢行山，發現山腳下公營私營房屋林立，一幢幢的「屏風樓」令美景不再；想去船灣淡水湖水面划船，發現大美督已是平原一片⋯⋯。

這不是危言聳聽，部分現象正在身邊一一發生。然而這一切你都沒有資格投訴抱怨罵街，誰叫你對不公不義的現象視若無睹且無動於衷？

（作者為香港退休作家）