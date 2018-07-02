自由廣場》境外包機補貼？ 學學日本岡山

◎ 陳永昌

交通部觀光局擬加碼補助境外來台包機，鼓勵航空公司加強經營桃園、松山以外機場進出航線，期許在補助金加持下，國外航空業者願意試水溫包機起降中南部機場，一旦客源穩定後，則進一步發展成定期航班，增加國外旅客到其他縣市旅遊的誘因與便利性，以提振中南部消費商機。

事實上，境外來台包機補助措施行之有年，只是資源要用在哪個區域或金額多寡等操作策略有所調整。提高補助獎助金額固然有助於拉抬航空公司經營力度與強度，但根本來說，各相關縣市政府加強交通住宿等配套設計規劃，才是把更多觀光客帶向南台灣與東台灣的核心關鍵。

無論是活化機場或者振興觀光，日本岡山機場都是一個非常好的參考範例。根據日本旅遊網站統計，2016年訪日外國旅客的人氣增幅排行榜，香川縣與岡山縣分別排名冠亞軍，均較前一年有高達兩倍以上大幅成長，台灣遊客雙雙高居當地外國旅客最大來源。其中，台灣廉價航空虎航於2016年7月開航，無疑是最大功臣。

在岡山機場祭出免收機場稅再加上免費搭乘機場前往市區快速巴士等利多優惠吸引下，台灣虎航桃園岡山航線雖是市場上唯一獨家經營者，兩年來平均載客率始終維持在8成以上高水準，為反應市場熱烈需求，台灣虎航今年三月更進一步增加為每日一班。

儘管擁有「烏城」岡山城與名列「日本三名園」的後樂園等重要觀光資源，但人口只有70萬人的岡山是個不折不扣的二線城市，但善用其位居西日本中央的絕佳地理位置，岡山機場成功晉身成為前往關西、廣島與瀨戶內海的交通樞紐。

以岡山機場為跳板，搭乘新幹線西往廣島或東進大阪都在一小時車程內，再加上南與香川縣相隔瀨戶內海，北接鳥取與島根等山陰地區，若搭配使用專為外國觀光客限定發行的優惠周遊券，新幹線、一般鐵道、巴士、觀光渡輪甚至是自行車等各式交通工具一應俱全，大大降低一向讓觀光遊客咋舌的高額交通費用，更成功將外國遊客拉向更多附近二三線城市。

以岡山機場為師，台灣諸多「蚊子機場」的確有很大改善空間，就算是對身為台灣第二大國際機場的高雄小港機場也有不少借鏡之處。藉助於捷運、高鐵、台鐵與巴士等完整交通路網，透過交通套票與住宿組合優惠折扣等配套措施，高雄絕對具有把遊客帶往台南、墾丁與台東等周邊觀光據點的區位優勢。中央主管機關應出面整合跨部會與跨縣市力量，讓境外包機補貼成為點燃東台灣與南台灣觀光起飛的引信，而不是一閃即逝的短暫火花。

（作者為台北市商業會副祕書長）