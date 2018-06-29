自由廣場》空污法捉小放大？

◎ 魏世昌

「空污法」三讀修正，對老舊汽機車祭出鐵腕，我一點也不意外。去年底行政院長賴清德接受媒體專訪時就表示：「現今台灣空氣污染的來源除了三分之一來自中國、工業排放占三分之一，其中火力發電僅佔二．九％，另外三分之一就是來自包括汽車與機車排放的移動污染源。」而在政府一方面推動能源轉型，一方面也希望減少空污，想當然解決移動污染源是政府的重要政策和目標。

問題是，移動污染源除了汽機車外，也包括其他大批車輛，像是大貨車、遊覽車。而根據環保署二○一七年結案的委外報告數據顯示（http://www.cna.com.tw/news/gpho/201712170002-1.aspx），在各式污染源中，影響PM2.5最大者是大貨車（十一．二至十六．八％），其次是餐飲業油煙排放（十．八至十二．二％），再來為電力業（四．五至九．九％）、自用小客車（六．五至七．四％），而這次被禁的四行程、二行程機車最高也才分別為二．九％及二．六％。政府汰換老舊車立意良善，值得肯定，不過，只針對小老百姓代步的機車，卻輕放釋出PM2.5與硫化物更大的柴油客貨車及客運車，難怪人民要反彈。遑論這次的「空污法」修法其中一條規定指出「固定污染源」可利用改善「移動污染源」所減少的排放量，取得抵換成工廠排放量，恐讓工廠的污染持續擴大，反而沒有實質幫助到空污嚴重的地區。

再退一步說，政府有意推廣電動車，先撇開考慮加碼補助多少不講，我國現有汽機車總數高達二千萬輛以上，未來若轉型至電動車，充電、供電、維修、檢驗及相關技術人力培訓，甚至有關充電設施的管理、付款系統，以及系統涉及的資訊科技安全等配套問題，目前仍付之闕如。因此，面對外界質疑的聲浪，只是民眾為反對而反對？抑或是我們的政府根本還沒準備好？

（作者為工程師）