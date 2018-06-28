社論》與霸權爭是非 何必擔心被人笑

蔡英文總統日前接受外媒訪問時提到，世界各國應和台灣團結，共同對抗中國的擴張主義，她並強調，「這不僅是台灣面臨的挑戰，也是整個區域、甚至全世界面臨的挑戰」，因此她希望國際社會可以一起行動，制約中國、減少或者遏止中國的霸權擴充。此話一出立刻遭到倡言兩岸一家親的台北市長柯文哲的揶揄，指稱國家力量決定一切，「力量不夠，跟人家大聲小聲，只會被人家笑而已。」中國國台辦也附和嗆聲小英總統「不自量力」，口徑何其一致。

小英總統呼籲國際社會與台灣共同對抗中國霸權擴張，出發點在於消弭中國專制政體對自由民主世界的威脅，意在捍衛人類的普世價值，實具有極高的正當性；然而，柯文哲的嘲諷言論亦確實反映了台灣社會部分崇中、媚中、畏中的聲音，其在兩岸關係中對台灣處境所形成的負面效應，仍不可忽視。因此，必須予以駁正，方不致使此種悲觀的失敗主義氛圍瀰漫，導致台灣在面對中國步步進逼時，自我放棄，不戰而降。誠然，就國力的比較，中國如果是龐然巨物，台灣就像迷你的小寵物，由有形力量的對比，台灣的確難與中國匹敵。由此，依據柯氏的邏輯，顯然台灣只能任由中國百般欺凌，屈從於其不合理的要求，不能跟它大小聲，更不能有獨立自主的意願與尊嚴的生存空間，否則只會遭到更大的打壓，最後淪入被人笑話的下場。易言之，中國企圖併吞台灣之際，柯Ｐ的保命萬靈丹就是委曲求全，高喊兩岸一家親。

若以柯氏的思路推論，國際社會根本不存在小國的生存餘地，只要把經濟、軍力、人口等有形力量作一對比，小國自感屈居人下，便只有投降、歸順一途；若是國際的遊戲規則如此，世界豈會有兩百多個國家的存在？事實上，國家之間的競逐是多面向的，既包括硬實力的軍力、經濟，更包括制度、價值觀與文化等軟實力。硬實力強的未必是最後的勝利者，而擁有強大的軟實力，更可以讓一個國家源遠流長，具有堅韌的生命力；當風光一時的霸權最終消失時，包容多元化、尊重人權的文明國家可能仍在歷史長夜中閃閃發光。尤其，中國近年崛起，乍看似為一種壯觀奇蹟的展現，實際則是硬實力被誇大、放大之後的幻影。其實，任何微小的數字乘以十三億，結果必然十分可觀驚人；若再刻意與二千多萬人口相比，那當然是天壤之別，映照出台灣之渺小。然而，兩國之經濟實力與進步程度的比較判準，綜合國力之規模固然重要，但是個體的對比，更能實事求是，拼湊出完整的圖像。這方面，台灣絕對遠遠領先中國，絕對不是柯Ｐ眼中所見的「力量不夠」，何必自我唱衰？

台灣結合其他國家對抗中國霸權，並非一廂情願的妄想，現實上，中國的崛起，無論軍事或經濟，在在對區域穩定造成強烈衝擊。東海、台海、南海的主權爭議，中國不斷擴軍展示肌肉；並且以「一帶一路」為誘餌，意圖將周邊國家以經濟合作之名，納入大中國經濟圈，變為其地緣政治博弈的棋子。尤有甚者，中國是具有高科技統治技術的獨裁國家，與文明世界的法則並不相容，一旦勢力擴張得逞，無疑將是文明世界的一大劫難。當前上演的美中貿易戰，聚焦於高科技與智財權之較勁，但是，中國對民主自由等普世價值的戕害，國際社會卻往往視而不見，近年鮮少觸及中國人權議題。反觀中國近年卻以國家核心利益為藉口，頻頻介入、干預其他國家的內政，這個霸權一旦被養大，西方世界恐將後悔莫及。

經濟的增長消退有其循環週期，不可能永遠處於景氣的高峰，而民主制度看似雜亂無章，其實亂中有序，尤其多元並存，尊重歧異，更展現強大的包容力，得以永續綿延。今日中國固然盛極一時，焉知明日不會繁榮凋落，化為烏有？無論其為多大的強權，若是多行不義，世人自可對其大聲小聲，不必擔心被人笑話；反倒是一見到強者，就自動矮一截，噤聲不語，甚至分不清好壞人，只求攀親帶故，期待對方接納為一家人，那才會遭到世人的恥笑！