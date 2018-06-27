自由廣場》教師甄試請改國考分發

◎ 蔡志鏗

最近是各縣市辦理教師甄試的熱季，日前受聘擔任台北市教師甄試的口試委員，在甄試現場看到考生攜帶大包小包的教材和教具赴試，有的甚至全家出動幫忙，老實說，筆者心中有無比的感嘆和不捨，借報端一角衷心為考生請命，建議教育部將教甄改為國考，每年定期舉辦一次，考後按成績高低公開分發，如此一來，各縣市政府可以免除自辦教甄，省事又省力，各候用教師也不用全國「考透透」，省錢、省時又省力。

目前教師甄試由各縣市自辦，各縣市政府必須動員眾多人力、物力，而各考生也必須全國跑透透，不但奔波備極辛苦，而且報名費、交通費和食宿費用，花費也相當驚人。且考試多，對考生是很大的折磨，就以上週六和週日來說，新北市和台北市接連密集辦理複試，兩市的考試範圍和規定並不相同，對於兩地都進入複試的考生來說，要準備到面面俱到，體力和精神上都是很大的考驗。

如果將教師甄試改為國考，由中央政府主辦甄選試務，考試後按成績高低排序，擇日公開分發，主辦單位只要彙整各縣市的教師缺額，由成績高的考生依序選填服務學校，考一次，選填志願一次，單純便利又不易出錯，何樂不為？何況還有機會翻轉目前為人詬病的「短時間定輸贏」、「選會表演的，勝過選好老師」的教甄文化。

（作者為國小校長退休，台北市民）