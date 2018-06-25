鏗鏘集》把雞屎當雞沙拉

蔡英文總統執政後，台灣好像得了瘧疾，三不五時就有人喊「救民調」，因為忙於改革的蔡總統「支持度」、「滿意度」掉了，不滿意度升高了。他們開的方子五花八門，最常見的是換閣揆。

但閣揆換了，民調好了幾回合，又往下掉，連救援投手賴清德也在掉。新政府改革的突破沒有得到掌聲，「不滿」的情緒被國民黨帶向批評經濟停滯，外交挫折，其種因是與中國關係惡化。

如果是這樣，要「救民調」，恐怕只有重用把拿民調當舞台的游姓學者當閣揆：一者去掉他的民調操作，再者看他有多大本事。

民調初創於美國，具有美國的文化背景：民調主持者與受測者基本上都誠實、公正，不是假科學之名在操弄。民調有誤差，並不等於事實，否則美國也不必辦初選。

台灣把這套東西搬過來玩，卻不能移植誠實與公正的文化。民調主持人學到民調理論與方法，態度卻失誠實與公正：問卷用不精確的語言，並把民調當新聞炒作，用自認俏皮的文藝語言渲染民調結果。

說台灣民眾不誠實、不公正，雖有失公允，但台灣人不重思考，喜歡人云亦云，吝於給掌聲，最會吹毛求疵給噓聲，更有舉世罕見的國家認同分歧，給慣於顛倒是非的國民黨有妖言惑眾的機會。

看了幾十年美國報紙，除了選前的民調，我沒看過把總統滿意度的民調當新聞、或當評論。歷史最久的蓋洛普民調，今年開始對總統滿意度從每日追蹤，改成每週追蹤，但都只列為公開紀錄，從未開記者會造勢。

缺少誠實與公正的文化，民調主持人還刻意操弄，洋洋自得，硬把雞屎當雞沙拉，這種民調還被當一回事，那天天喊救民調也沒用！

（作者王景弘，資深新聞工作者）