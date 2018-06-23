自由廣場》「恐夫子」的幽靈正在校園徘徊

◎ 翁慶才

照說不適任教師早有「退場機制」，但實情卻不是這樣。全台灣高中以下教師有二十幾萬人，有案的不適任老師卻只有三百人左右，繁複磨人的程序，就是原因之一。

程序如何磨人？因為有關教師的解聘、停聘或不續聘，是由學校教師評審委員會決議。這種重大的案子必須要三分之二出席，三分之二同意，才能做成處分決定。簡單來說，只要影響三分之一的校教評委員，校長和家長就對這樣的老師無可奈何。

至於參與覺察、輔導、評議各階段工作的老師，也在做一件非常困難的好事。為什麼困難？原本的教學、行政、班務就忙，他們必須在沒有任何資源（無減授鐘點、沒有加給）和專業訓練下，去做必定得罪人的事。

在當事人不信任的言語和目光下，從事各種觀課、訪談、做逐字稿、開會，過程中還少不掉的是來自當事人家庭、政治人物的壓力或請託，處分後各種會議資料的準備、上法院的作證等等，而且這樣的過程短則兩、三年，長則六、七年，甚至超過十年，就算校長換人了，不適任老師還在。

另外，遇到問題老師，家長往往進退兩難。有時投鼠忌器，害怕孩子受傷害；但處理過程如果擦槍走火，問題更大。

以高雄市四維國小為例，學校介入調查，並未包庇吳師，依不適任教師處理程序來走，最後是將吳師處分申誡，目前吳師仍在校任教。事發後學校組成調查小組積極進行調查時，調查小組成員與家長聯繫和溝通的過程並不順利，邀請家長至學校座談無回應，即已感受家長對學校缺乏信賴連結，甚至對學校後續聯繫、調查報告內容採取冷處理的方式（如不願正面回應問題、不接聽學校的電話等情形），導致無法讓整體事件周延，進而獲得適切的處理或解決。

因此，個人在擔任全國校長協會理事長期間，促進推動教師法修法，教師法修法應修正教評會、成績考核會組織辦法，增加社會公正人士和專業人員的參與和協助，另委員比例未兼行政教師不得超過二分之一，裨益處理流程與結果能獲取家長及社會更多的信賴。

如今，教師法修法草案已經送到行政院進行審查，即將送到立法院修法，立委們是否真心關心教學品質提升、孩子受教權以及家長的期待？社會正拭目以待。

（作者為全國中小學校長協會榮譽理事長、高雄市四維國小校長）