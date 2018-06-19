鏗鏘集》世界在改變，台灣呢？

川普、金正恩世紀之會在新加坡向世界發出新的政治訊息：兩個極端對立國家，一自由資本主義體制和一專制共產主義體制，一大一小，突破了超過半世紀戰爭情境，走向謀和階段。這影響了東北亞、甚至世界，雖容有變數，畢竟是某種努力。

南韓、北朝的衝突，一觸即發的事況彷彿就在昨日；東北亞緊張關係似與中東事況相互照映，但轉眼間兩個特殊的國家領導人，在握手微笑中簽署了邁向和平的備忘錄。

一個五百萬人口，包含了華裔、馬來裔、印度裔的新加坡，不是許多華人習以為常的中國的國家，也表現出異於傳統中國文化的近現代世界國家形貌。她的法治優於自由，不盡符合民主。受英殖民影響的文化觀建構了非單一民族社會的共同體。台灣應該具有一樣的條件，但被箝制在未解的中國意理；二千三百萬人口，但國家的條件並未真正形成，人民也在焦慮之中。

南韓、北朝一九五○年代的戰爭，讓美國協防了代表盟軍接收，進佔統治台灣的國民黨中國，在冷戰年代維持了偏安的台灣，也讓台灣在日治時期既有的工業條件上發展了經濟。但台灣的國家地位一直未重新確立。共產黨中國取代了國民黨中國在聯合國的地位後，台灣的國家困境一直存在，政黨輪替也未解決。

國民黨中國既未讓台灣人民經由自決程序認可這個叫做「中華民國」的國家，並重新憲法化再生「中華民國」；也以挾持的黨國化心態，拒否台灣形成新國家的努力。「中華民國」與中華人民共和國的中國意理糾葛不斷，導致台灣的國家認同陷於分歧，民主化、自由化，卻未形成共同的國家之愛。

南韓、北朝可望以兩國朝向和平發展，分裂的民族，在聯合國都有席位，才能如此。在台灣的「中華民國」是被中華人民共和國從中國逐出，因韓戰而倖以國家軀體寄生在這個島嶼，卻牽涉台灣的命運。從反共到想屈附共產黨中國，都想挾持、脅迫據佔地台灣的人民。有時也以南韓、北朝比喻「中華民國」與中華人民共和國。國民黨中國與共產黨中國又不是在中國以長江為界南北分治，什麼跟什麼嘛！現狀論的意涵成為某種桎梏，窒息了台灣的突破和新生機會。是改變的時候了。若不改變，會讓追尋建構正常國家的台灣人民失去支持的熱情，也會形成焦慮。世界在改變，台灣也應該突破現狀。（作者李敏勇，詩人）