自由廣場》評柯Ｐ迴避政策討論

◎ 廖振宏

台北市長參選人姚文智提出「智慧月票○元」，被台北市長柯文哲、網路酸民們群起圍攻，錢從哪裡來？但，這項政策真的不可行嗎？我想說「機票都可○元了」，更何況是捷運月票？

信用卡都有紅利兌換里程的功能，智慧月票不就是此概念所衍生的？藉由電商或各種消費回饋，將紅利轉換成捷運月票折抵點數，有何不可行？藉由票證整合的技術，將你個人或是家人的消費轉化成捷運點數使用，不但是「智慧城市」的實踐，又可避免以納稅人的錢補助現行1280月票的不公平政策（現行1280月票北市府可是須補貼5.6億元）。柯Ｐ身為首都市長，不推動如此進步的政策，還用酸民式不負責任的政治語言做攻擊，莫怪乎提出該項政策的前市府首長轉而提供給被稱為「政策控」的姚文智參考。

而當姚文智提出用十分之一的預算產生出社會住宅的政策，柯Ｐ卻是用「我的智商有那麼低會想不到」的睥睨式語言，來迴避政策內容討論。姚文智主張調整找公有地砸錢蓋房的形式，改從「公有建物改建」及「公辦都更」兩大途徑，推動「混居型社會住宅」，一來不但省錢，再者可消除社會住宅式貧民窟錯誤印象，最重要的是省下900億的經費。這一箭三鵰的政策，智商157的柯Ｐ就是想不到啊，反而用訕笑的方式迴避政策討論。其實柯市府內有兩位專家副市長林欽榮、都發局長林洲民，只要問過他們兩位，不就知道這個政策的可行度嗎？

柯Ｐ已把姚文智視為最具威脅的對手，否則怎麼會用「嘴砲」迴避政策內涵的討論呢？顯然，他的選情真的告急了！

（作者為國會助理，雲林縣民）