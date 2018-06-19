自由廣場》「鎖盾」演習看網路戰爭

◎ 劉振乾

日前在日本產經新聞看到有關LOCKED SHIELDS 2018（鎖盾）演習的消息，查證後發現台灣主流媒體似未報導，在此與讀者分享。(https://www.youtube.com/watch?v=meC8O9Mptz4)

「鎖盾」是世界最大規模的網路防衛演習，由NATO（北大西洋公約組織）主辦，早自二○一○年起就開始舉行，已實施共十次，二○一五年有十六個國家投入，今年則已擴張到三十個國家、約一千名專家以兩天為期於愛沙尼亞的首都塔林展開攻防。

NATO網路防衛合作中心的馬伊克莉主任，形容這次演習的特徵為「針對4G的通訊系統、自來水、電力等重大基礎建設的網路攻防」。電力是筆者本行，所以引起我的注意。馬伊克莉表示，與政府機構相比，這些單位對於駭客的攻擊抵抗力脆弱，且停電、自來水供應系統失控等，會釀成居民不安，一經煽動就有可能演變為暴動。現實上，英國就有醫院與自來水系統受到網路攻擊。二○一五與一六年烏克蘭的變電所也曾受到來自俄羅斯的網路攻擊，以致發生一百四十萬戶大規模停電事件。

「鎖盾」演習涵蓋約四千五百處的基礎建設部門，由官民參加者組成的「紅隊」針對這些部門展開攻擊，NATO與歐盟各國的專家則組成「藍隊」防衛。演習中，電力網受到攻擊，半數以上癱瘓，造成大規模停電。而貯水場的自來水消毒用的氯氣量，也因電腦中毒無法控制。水電基礎建設被破壞後，民間不滿演變為暴動，「藍隊」領袖下令鎮壓，並透過媒體發表談話，演習現場充滿緊張的氣氛。

人口僅一百三十五萬的愛沙尼亞，在蘇聯崩解前，依照各共和國分工而集中發展IT產業，成為IT大國。一九九一年獨立後，二○○四年加入NATO與歐盟，二○○七年實施世界首次的網路投票。二○○七年四月底開始，愛沙尼亞遭遇大規模的網路襲擊，包括國會、政府部門、銀行以至媒體的網站都遭攻擊癱瘓，被視為「第一場國家層次的網路戰爭」。因此愛沙尼亞促請NATO於二○○八年在其首都設立NATO網路防衛合作中心。

明年起，日本與澳洲將成為NATO網路防衛合作中心的成員，台灣也許可以思考，經由美國引介，派出觀察員實地參與「鎖盾」演習，增強我們的國防實力。

（作者為台電工程師退休，台北市民）