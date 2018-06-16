自由廣場》中國拿「川金會」沒辦法

◎ 于則章

「川金會」終於在六月十二日於新加坡聖淘沙如期登場，這一對曾經多次隔空對嗆的政治對手，在這一場世紀性的高峰會中始終笑容滿面態度謙和最後並簽署共同聯合聲明，確定將建立新型美朝關係、努力實現朝鮮半島的完全無核化、建立長久穩定的和平機制、找回戰俘和失蹤人員遺骸與立即遣返已確認身份的人員。

而在同一天，「美國在台協會」（ＡＩＴ）在內湖的新館也舉行落成啟用典禮，雖然這件事不像「川金會」那樣吸引全球的注意，前來參加ＡＩＴ新館開幕啟用典禮的美國政府官員當中最高層級也只是國務院教育文化助理國務卿瑪麗．羅伊斯（Marie Royce），但從ＡＩＴ新館驚現原舊館所沒有的美國國徽，以及羅伊斯所說：「美、台之間或許隔了一座海洋，但我們共享的信念、價值和信任，為我們在廣泛的議題上塑造堅實的合作基礎，美國在台協會的新家，不僅是美台關係穩固的象徵，也是一座先進的設施，讓我們能繼續創造更了不起的合作。」美朝關係邁向正常化的同時，台美關係也在低調中穩健前進。

或許正因為如此，中國原本再三從中作梗想要破壞「川金會」未果，最後只好心口不一的跟著其他國家表示對於「川金會」的成功「當然歡迎和支持」，強調「將繼續發揮建設性作用」。然而，對於ＡＩＴ新館落成啟用這件事，中國就忍不住透過其官方媒體恐嚇說：「大陸方面作為實力增長最快的一方，應當更有底氣開展這場鬥爭，讓美台感受由此而來的負擔吧。」不但暴露出中國眼睜睜看著台美關係的重大進展卻束手無策的焦慮感，而且更顯然有意藉此來「警告」朝鮮的意味。

如今，隨著美朝兩國的和解，中國將無法再如同過去那般恣意操縱朝鮮作為與美國對抗、耗損美國國力與國際威望的棋子，這必然都會使得中國想要利用朝鮮來和美國換取放棄台灣的如意算盤徹底落空，而中國還失去了朝鮮這一個長期以來任其擺佈的附庸國，可說是「賠了夫人又折兵」。

（作者為公務員）