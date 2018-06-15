自由廣場》政治酬庸也該轉型正義一下

◎ 胡志宏

吳音寧的新聞已經持續一段時間了，大家都將焦點放在她的薪水、送禮事件、政治派系背景，是誰的人馬等？但卻無人討論，北農的使命及定位，現有問題與困境，以及未來的發展，所以北農需要什麼樣的人來擔任總經理才能適才適所。

去年的八一五停電事件後，中油董事長陳金德是誰的派系、酬庸任命、不夠專業等議題也被熱烈討論，但卻不是討論停電後的問題檢討改善，不是討論能源政策的下一步，有趣的是，隨著他的下台，繼任者是否專業、是否酬庸、是誰的派系人馬，卻無人關心了。

一個組織的發展和經營者是誰有密不可分的關係，但每次政黨輪替，國營事業或政府具主導權泛官股的機構更換董事長、總經理似乎成為常態，酬庸式的政治任命，而非以專業取勝，而這些被任命的人大多沒有該領域的實務經驗，反倒是和執政黨的關係良好。政府之所以不擔心由這些政治任命的人擔任董事長或總經理，主要是因為公司日常運作都由現有組織內部的核心主管負責，就算是他們無所作為，坐領乾薪也不影響公司的運作。但有趣的是，這些董事長及總經理們，卻常常拿著公司的數據、業績，誇讚自己的改革績效，近期農委會才大力稱讚北農總經理的績效良好。

國營事業或泛官股的機構，若以承接政策使命及產業發展角度來看，政治任命能與執政黨充分合作，有它的合理性及必要性，但以近年來的任命來看，除了用酬庸及政治正確來解讀外，我不知道該如何看待？缺少具使命及格局視野的經營者，將使機構逐漸喪失競爭力，不僅股東、投資人的權益受損，內部士氣受挫，國庫也會遭殃，最後受害的依然是社會大眾。

為了這些機構的永續經營，政府應重新檢討用人思維，以能力為考量，不再是政治任命及未來選舉考量，同時也應適時招募外部或拔擢原機構內部人才提升士氣。給予明確的經營目標並建立績效指標，賦予相關權力執行，落實考核，若有不適任者該換就換，政治背景不應是國營及官股事業高層的護身符，才能為台灣創造更大的利基，蔡政府應帶頭創造良性循環樹立典範。不再酬庸任命，也是一種轉型正義。

（作者為中正大學企業管理系博士生）