自由廣場》教室外熱內冷不難

◎ 周玉娟

國中小學全面裝設冷氣議題，原本在教育部出面回應公共政策網路參與平台提案時，以「從長計議、沒錢支付」了結。怎料台北市放出「規劃將冷氣列為校園基本配備」風聲後，其他縣市紛紛表態跟進，新北市更是搶先射靶「年底前國三教室全面裝設冷氣」。

看來年底前，這議題會持續發酵，不管這「冷」箭能不能中的達「標」，既然雙北已經開跑、端出牛肉，其他選手怎能固守原點文風不動，失去民心事小，流失選票代誌大條。

地球氣候異常變化，動不動逼近四十度高溫，大人躲在冷氣房辦公，小孩悶蹲熱鍋苦讀，實在說不過去也不人道。沒錢，不能拿來當藉口，太多浪費公帑資金和揮霍人民納稅錢的政策方案，稍加節度挪用，要幫全國中小學教室裝設冷氣並非難事。

只是，省電節能減碳和適溫學習環境的兩難拉扯，「齊頭式補助」絕不是最佳辦法，各地方政府財政有距，各校舍冷熱條件也有差，採「因地制宜核准設置」以解決高溫熱室不良環境，才更符經濟效益和社會公義。

教育部應出面統籌校舍冷氣相關規範，訂立裝設條件、優先順序、使用者付費暨補助對象及舊機維護汰換基準，讓各縣市各學校有依據可遵循，免除親師間歧見異行紛爭案起，也讓後續機器設備回收有解，不致落個越吹越髒耗電耗能窘境。

中央透過修法，讓屋頂防水隔熱專款得納冷氣項目，學校基金剩餘款得逐年採購空調設備優先改善西曬樓棟和頂樓教室。鼓勵校園綠美化降溫減碳，校地有限者可效行垂直綠牆植栽作法，搭配到達一定溫度時自動灑水系統，必能輔助節能省電，提供學童合宜體感溫度的良好教育環境。

（作者為教育人員）