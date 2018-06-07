社論》正視虛擬網民橫行的酸民文化

近年的台灣在特定勢力醜化抹黑與惡意攻訐，以及渲染中國強大崛起的對比之下，人心渙散，信心淪喪，對未來失去希望，堪稱是典型的危機社會。危機四伏的台灣，雖然尚未淪為失敗國家，但是司法獨立受到質疑，轉型正義猶待落實，政黨相互攻伐，社會激情對立氛圍瀰漫，內耗嚴重，可謂敗象漸露；另一方面，重要經濟指標呈現上揚跡象，經濟活力依然蓬勃旺盛。兩者交纏揉雜，台灣似乎蒙上一層厚重面紗，讓人看不清真實面貌。其實，台灣往下沉淪或走上復興之路，關鍵轉折在於信心，由此台灣若要奮起，就必須探究造成民眾失去信心與社會對立的酸民文化。

台灣酸民文化快速滋長，乃是拜網路發展與全球化之賜。網路時代，世界是平的，人人站在平等的立足點之上，而全球化大潮，更驅使資金、人才與產業的自由流動。網路科技的發展與全球化匯流，開啟了人類物質文明不斷締造高峰；但是，事物的發展皆有正反兩面的效應，網路的普及化與自由化，既帶來生活水平與福祉的提升，卻也難以防止惡意的操控與誤導，形成另一種霸凌甚至獨裁的數位天網。網路本質上是自由與多元化的，與民主體制的基本理念一致；然而，民主政治保障言論自由、人權與多元化，乃是建基於一定的規範與制衡機制，才能確保民主的價值與架構不受戕害。相對的，網路世界的自由與開放則是沒有疆界，是可以無限上綱的，再加上網軍與假新聞充斥，無異搭建起一個比現實世界更加激情、盲目的虛擬私刑法庭。

在網路世界裡，人人都可以成為自媒體，擁有發言的平台，無論PO文或直播，都可將個人的訊息向廣大無垠空間釋放。此舉既促成百花齊放、百家爭鳴的榮景，同樣也存在缺漏讓特定勢力得以操弄，加上同溫層的效應，乃至於將某一種聲量串聯至最大，形塑政治正確、主流民意的假象。有些網民是真實的，有些是政治勢力培養的虛擬網軍；這種虛擬網民加上政客，甚至中國網軍、五毛黨在內的酸民文化便在這種環境中滋生，蔓延速度之快之廣，漸有取代傳統媒體平台與正式政治機構之勢。其主要手法乃是集中力量藉勢打擊特定政黨、人物，不僅聲勢驚人，且批判觀點一致，而其特點則是無論事件真相為何，亦無分是非之論斷，圍而剿之，分進合擊，置當事人的辯白事證於不顧，使之百口莫辯，積非成是，致輿論一面倒，非僅導致社會分崩離析，國家更陷入內耗之泥淖。小則民眾迷失方向，找不到依歸；中則政黨惡鬥，羈絆執政者治理國家的動能；重則國家失序、社會崩解，淪為失敗國家，屆時便可由中國不費吹灰之力併吞台灣。

其實，言論、意見、觀點的正確與否，求同而存異，並不妨害民主之運轉；但事實真相則黑白分明，不能以假亂真，不容捏造扭曲，如此國家社會才能透過專業理性的討論達到共識，振奮人心，完善民主機制之常軌。表象看來，民主政治經常失序混亂，但維繫社會穩定的最重要基礎乃是信任機制，只有信任才能使社會在常態的軌道上運行；信任可說是一種建構民主體制的社會資產。而酸民文化的效應乃在破壞這個信任機制，使之崩坍；其之案例，隨手拈來皆是，不管缺水缺電、低薪、或者官員的一句話、一件芝麻小事，皆可能被斷章取義，無限放大，無日無夜，黨同伐異，塑造政府無能之刻板印象，如此人民豈能不失志？國家豈能不沉淪？

特定政治勢力培養的網軍橫行，五毛黨潛伏滲透，是當前台灣社會動盪不安的根源。網路上，虛擬網軍的酸言酸語與假新聞氾濫成災，已經危及台灣的生存與民主制度的絕續。它所欲摧毀者，固然直指本土政權，卻將使整個台灣社會為之陪葬。故而，網軍所主導的酸民文化再也不能當成一種純粹的情緒發洩出口，而是國安問題；執政者唯有力抗酸民文化之逆流，有效澄清，駁斥其非，並揪出背後的黑手，方可扮演中流砥柱，防止台灣向下沉淪。