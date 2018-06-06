自由廣場》《林保華專欄》北韓、馬來西亞的外溢效應

北韓成了國際焦點。北韓的棄核與經改看來比較真心，川普似乎也被金正恩所感動，金也改組鷹派的軍事領導層來確保後方安全。東北亞之變將以川金會為標誌，南韓的努力使文在寅可能插上一腳，其他相關國家莫不擔心被邊緣化。

川普已決定會前見日本首相安倍傾聽意見。俄羅斯外長日前到平壤邀請金正恩訪俄，顯然是來摸底，金則向他投訴美國的霸權，迎合俄羅斯避免關係生變。習近平不便再次召見金正恩，然而由中俄及若干中亞國家組成的上海合作組織，將於六月九日在青島開會，有說將請金正恩與會，習藉此對金正恩下最後指令？那已是川金會前夕，除非金正恩經青島去新加坡。

金正恩將怎樣去新加坡？他的伊爾-62M型蘇聯製造客機，老舊停產，也不安全。金正恩應該也不會要中國提供專機或在中國加油，是不是與文在寅同坐南韓專機最為安全，也維護朝鮮民族的尊嚴？這將涉及許多外交細節的安排。

儘管路程不會平坦，北韓是朝前走，中國則往後退；連多年為內戰所困的敘利亞獨裁者阿塞德也計畫訪問北韓，可見北韓的外溢效應，因此東北亞形勢的發展對獨裁中國不利。

在印太戰略中與東北亞相對的東南亞局勢也有可喜的變化，那就是由反對派組成的馬來西亞希望聯盟，終於在建國半個世紀以來第一次推翻了長期執政的以巫統為主的國陣政權，它對東南亞民主政治也有外溢效應。這場變天引來中國網民破口大罵，除了他們對民主的仇視外，就是親中貪官的下台。

新政府最先做了兩件事：一是抄了下台總理夫人的家，其贓款及奢侈品已經超越前菲律賓第一夫人伊美黛；一是總理馬哈迪已宣佈要與中國重啟談判停止「一帶一路」所建的鐵路與高鐵，因為馬來西亞負擔不起中國信貸，避免被控制。

還有外界所忽視的，華裔佔大馬人口兩成三，華裔最大組織的馬華公會是國陣的重要成員。這次變天說明了大馬的華裔也不親中而支持希望聯盟與從巫統背叛出來的馬哈迪，而且有多名華裔出任新政府的部長。這個結果讓圖借「炎黃子孫」推展世界革命的習近平非常失望，但也為其他國家華裔指出一條在地化與民主化的出路。

新加坡可能會出現李顯龍之後接班的動盪，中國必然插手。大馬的變天對新加坡具保護作用。而印度與印尼合作將在印尼蘇門答臘北部的沙龐島建造軍事基地，有助維護印度、印尼、馬來西亞、新加坡的國家安全，包括對付馬六甲海峽的海盜。

台灣在東北亞與東南亞起承上啟下的作用，南北都變，中樞還能維持現狀嗎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）