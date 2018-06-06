自由廣場》（青年時評）台灣要當紐西蘭還是澳洲？

◎ 陳冠甫

澳洲媒體近日披露一份政府「最高機密」報告，對過去十年中國干預澳洲政治感到憂心，同時澳洲也加大檢討和強化外國政治干預的情報力。早在去年，媒體報導中國滲透澳洲的新聞界時，就引起大量關注。隨即澳洲總理滕博爾於去年十二月宣布推行新的反間諜和外國干預法，明文禁止外國政治獻金，以打擊和防止國外勢力介入國內政治，並擴大間諜罪的定義。

中國一向想把觸角伸進太平洋，突破美國的防線。因此太平洋上的幾個民主國家，自然就是其施展「銳實力」的對象。中國打開破口的方式，不外乎幾個手段，包含捐助政治獻金、控制當地媒體、培植紅色資本家和政治要角、大量移民等。以這些手段逐步進入政府，就像寄生蟲從內部控制宿主一樣可怕。

相鄰的紐西蘭就不同了！才剛被中情局前分析師在國會聽證會上指控，紐西蘭總理阿爾登所屬工黨，接受中國統戰部等國安機關的政治獻金，中國已成功滲透紐西蘭政治網絡。

確實！紐西蘭不只接受中國政治獻金的執政黨當選，該黨前議員和內閣官員或伴侶，多人在紐西蘭的中國企業或銀行位居要職，更有華裔議員被紐西蘭國家安全局查出受過軍事情報訓練，偽裝學者後從政，更一度主管外交、國防，甚至陪同紐西蘭總理訪問北京。

中國的滲透計畫，在於企圖影響紐西蘭和澳洲的進步人權及民主價值觀，並以破壞國家主權和改變政治體系為目的，最終變為中國的附庸國，形成過去天朝的朝貢體系。好在西方多國的國安單位，都對中國非善意的滲透與政治操控頻頻發出警訊，並開始採取反制的措施。

這一波中國的滲透攻勢，台灣自然無法置身事外，又因語言相通、交流頻繁，以及最重要的國家認同問題遲未解決，台灣人民的「心防」流失顯得令人怵目驚心。例如週一空軍F-16戰機演習中墜毀，飛官殉職，網路上竟然有人主張應該裁軍云云。或許這是中國網軍前來「帶風向」，卻讓人想起鑽研中國情報的美國學者馬提斯所說，中國間諜在台灣極為活躍，是中國國民黨馬政府執政八年最失敗的地方。

假新聞、網軍肆虐、五星旗飄揚、紅藍政媒人士都爭相「進京面聖」，政府到底要如何有效防杜中國勢力滲透？台灣要當紐西蘭還是澳洲？是必須嚴正面對問題、思考對策的時候了！

（作者為國立台北大學法律研究所研究生）