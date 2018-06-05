自由廣場》吳音寧犯了什麼天條？

◎ 陳安

看到吳音寧在台北市議會慘遭凌遲的景象，你會以為她是犯了天條。

國民黨市議員有備而來，磨刀霍霍，吳音寧就像一隻惶恐的兔子被推上了砧板，而一旁的柯文哲和她的直屬長官陳景峻，早就打定主意袖手旁觀，甚至很樂意「逗手腳」幫襯一把。

從臨場表現來看，吳音寧確實太嫩，一萬九千元業務費收購殘菜贈社福團體遭北檢立案偵辦，確實嚇傻了她，議員質詢她是否送民進黨六十瓶洋酒，不難回答，她竟無言以對，形同默認，事後再以臉書澄清已無補於事，光就「反應不夠快」這一點，她不適任已十分顯然，留她在火上烤，無疑是件殘忍的事。

「北農」是黑金體制殘留的怪胎，這個半官半民的「公司」，徒有公司之名，卻無公司治理的實質，台北市政府與農委會合計占股四十五％，民股則長期由雲林張家所把持，過去國民黨獨霸的時代沒事，官民一家親，呷好逗相報。

柯文哲入主市府之後，有意染指這塊地盤，和張家眉來眼去向中央叫板，最終妥協是由北市府指派董事長陳景峻，農委會指派總經理吳音寧，一般相信她是小英的人馬。

自從柯綠出現分歧以後，殘餘勢力終於鑽到了空子，窮盡洪荒之力醜化吳音寧，把她塑造成年薪二百五十萬的實習生、靠爸族，這在青年普遍低薪仇富的社會氛圍下，對執政黨青年選票具有驚人的殺傷力，小英主席千萬別輕估。

回頭來看，吳音寧到底犯了什麼天條？

前文提及，「北農」從來未按公司治理辦事，董事長制或總經理制，因人設事、因時制宣，其運作機制或待遇福利，難道不是國民黨和張家立下的規矩嗎？吳音寧的薪水、業務費，和嚇壞柯文哲的三十萬特支費，她的前任韓國瑜有少拿一分嗎？為什麼以前理所當然，現在就罪大惡極？

答案是只許州官放火，不許百姓點燈，黨國體制的權貴禁臠，豈容寒門來分一杯羹？

儘管如此，小英也千萬別輕忽了這個問題。「北農事件」是青年選票流向的重要指標，吳音寧也許是背負原罪的非戰之罪，但她不適任昭然可見。正本清源之道，就是回歸公司治理，向企業求才，杜絕酬庸的悠悠之口。

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）