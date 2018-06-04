自由廣場》大巨蛋不解約 就是柯文哲放水

◎ 游藝

日前民進黨台北市長電視政見辯論會，大巨蛋成為呂、姚批判柯市長的焦點，柯市長對此回應「大巨蛋案不會因為選舉到了，害怕民調有影響就放水」、「大巨蛋可看出我個性堅持的一面」，聽在耳裡我覺得非常諷刺。

柯市長上任後，透過大巨蛋安檢、廉政調查等過程，證實大巨蛋弊案與公安疑慮真實存在，遠雄未按圖施工遭勒令停工後，市府也發出限期改善公文，宣示遠雄不改善就解約。沒想到柯市長跟遠雄黑箱喬事，來個「超大髮夾彎」決定不解約了。對照「大巨蛋可看出我個性堅持的一面」這句話，多麼可笑！

目前遠雄「仲裁展延過期半年」、「都審撤案」，仍符合「工程嚴重延宕」、「未按圖施工違反建築法」的違約條件，正是我們立即解約、終結黑心弊蛋的關鍵時刻，但柯市長依舊軟弱、未展現應有的道德勇氣，只是自言自語說著：「安全跟合法是兩個原則！」

試問，大巨蛋安檢發現的安全爭議解決了嗎？不按圖施工違反建築法改正了嗎？監察院糾正ＢＯＴ契約三十九項缺失處理了嗎？荒唐的零權利金有要到任何一毛錢嗎？什麼問題都沒解決，為什麼還要繼續履約？現在不解約，不就是在對遠雄放水嗎？

姚文智已於機蛋大遊行時，簽署公民團體所提出的「大巨蛋解約承諾書」，也已確定代表民進黨參選台北市長，並宣布當選後第一份公文就是「大巨蛋解約，市府全面接管」，魄力十足令人激賞。丁守中則宣布當選後要讓大巨蛋續建完成，維持馬郝一貫「圖利財團」的路線，絕口不提大巨蛋弊案、違約違法等諸多爭議。

我想，無論下一任市長是誰，現任市長都該勇敢負起責任，把握現在解約未來還有錢賺的契機，以遠雄違約為由立即解約，別再繼續放水讓遠雄蓋到完工營運，又把難題留給下一任市長去傷腦筋。若最後不小心是目前民調最高的丁守中當選，遠雄開心解套、趙藤雄笑到合不攏嘴，「馬、郝、柯、丁」蓋的貪腐地標永存台北！都將是柯市長現在「放水」惹的禍！是台北市民永遠的悲哀！

（作者為松菸公園催生聯盟召集人）