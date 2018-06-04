自由廣場》侯友宜對市政「系統性陌生」

◎ 李懷仁

近來侯友宜的發言，總讓我這個老公務員感覺侯副市長對市政似乎有一種「系統性的陌生」。

上月底，侯友宜談到里長工作經費的使用，說未來會跟審計單位協調。但審計權就是針對行政機關的財務收支進行稽查考核，受到憲法上的獨立保障，也屬於監察權之一。市長要協調審計單位，根本是違憲。讓人好奇的是，如果他真的認為審計單位可以協調，那麼他是在諷刺現任市長朱立倫無能？還是不夠力？還是刻意刁難里長工作經費的使用？

另外，侯友宜提到雙溪水庫案時表示，「不管在當時規劃或是現在要著手進行，新北市府都沒有參與」。事實卻是，水利署早有回應，過去六年雙溪水庫的規劃、環評等，召開過上百場大小會議，都有邀請新北市府派員參與，新北市府也派員與會。其實用行政部門行事常理就可以判斷，與新北市供水相關的重要水利工程規劃，怎會沒邀請新北市政府？這應是公務員的基本常識吧！

前兩天，侯友宜又說蘇貞昌卸任時留下一千億的債務，數字其實很容易查。根據預決算的最終官方統計審計部的資料，九十四年度底（蘇貞昌交棒給周錫瑋時）的決算審核結果，台北縣政府的公共債務餘額是五二四億元，怎會講出一千億這種離譜數字而不自覺？

順帶一提，新北市財政局網站上有圖表顯示，新北債務突破千億是發生在一○三年，朱立倫擔任市長的時候，副市長不是侯友宜嗎？誰留下千億負債，數字明明白白，怎會犯這麼離譜的錯？

另外一個錯誤則是，侯陣營用「市庫存款」這個名詞來作為蘇貞昌欠債的依據。然而提到政府債務，就是指公共債務法第四條的定義，各級政府機關計算或公布的「債務未償餘額」，從沒有以市庫存款來當作政府債務計算依據的。

短短幾天，侯友宜就有這些市政失言案例，讓人懷疑侯友宜對市政有一種「系統性的陌生、外行」，實在應盡快「惡補」，搶救他的市政疏離症。

（作者為政治大學國家發展研究所博士生，曾任公務員）