社論》民意期待政府的功勞甚於苦勞

目前，管中閔上任台大校長卡住了，但也折損了兩位教育部長，潘文忠、吳茂昆（見圖）先後下台一鞠躬。（資料照）

台大校長遴選事件欲罷不能，拔管挺管宛如歹戲拖棚。目前，管中閔上任台大校長卡住了，但也折損了兩位教育部長，潘文忠、吳茂昆先後下台一鞠躬。這件事的最高決策，似乎不在教育部，兩任部長攻守都出了問題。如果決策模式不變，無論誰來接任教育部長，台大校長遴選爭議可能依舊無解。管中閔也許被卡住了，但小英政府也卡住了，不甚理解台灣情況的國際學人，多數恐怕也難以理解台灣政府的作為或不作為。把自己搞得進退維谷，真可以說是政府決策的負面教材。

負面教材還不僅止於此。民進黨的台北市長人選，是否比照二○一四禮讓盟友，還是要改變戰略黨內提名，拖拖拉拉猶豫不決，各方都不知所措，各種怨氣迅速醞釀。政務性的決策，一定要快刀斬亂麻，主事者必須慎謀能斷，扛起拍板的重責大任，雖千萬人吾往矣，這樣的完全執政才有力道，才能鎮懾保守反動勢力。不此之圖，自由落體的結果，不再禮讓柯文哲也不乾不脆，徵召姚文智也再而衰三而竭，還出了呂秀蓮的道不同不相為謀。總歸一句話，親者痛而仇者快，同夥內鬥的氣氛溢出台北市，若干縣市的選情恐怕是雪上加霜，形成小英政府期中考的挑戰。

台北市長選舉，提名的優柔寡斷，如果只是個案，也還可以容忍。問題是，當斷不斷，反受其亂，不只是在地方選舉現場，連全國政策的層次亦在所難免。軍公教年金改革，二○一六大選結果的民意基礎無可置疑，本可在執政半年內勢如破竹，善用民氣提出具體方案，一鼓作氣讓改革塵埃落定。本來就預期被改革的對象，也只能夠用最快的時間接受現實、自我心理調適。詎料，軍公教年金改革曠日廢時，迷信社會溝通，徒供反本土政權者以爭取軍公教權益之名，行政治動員之實。於是，軍公教年金改革，拖累小英政府兩年，理直氣壯的改革，落到支持者與反對者都感不滿的地步，只能嘆息嘆息再嘆息。完全執政，改革卻兩面不討好的，不只軍公教改革而已。轉型正義原來最有共識，但促轉會主委爭議導致內部矛盾。一副好牌打到這種地步，到底要怪牌友還是怪自己？

從二○一四到二○一六，公民力量造成國民黨總崩潰，直到今天主流民意仍對拒絕自我改革的國民黨失望透頂。這是因為，從馬英九到吳敦義的一中總路線，完全背離了台灣的自主邏輯。扭轉經濟連結中國政策，也已經開始反映在經濟統計的好轉，但如何將統計數據化為有感政績還有待努力。以民主競爭而言，小英政府目前堪稱沒有對手，原是以主流民意為依歸展開大改革、大建設的大好時機。這種完全執政的天賜良機，凡是有魄力的政治人物絕對不會放過開創歷史新局的機會。假使小英政府能夠總結過去兩年的得失，重新調整步伐積極作為，重大政策慎謀能斷，讓更多人對改革、建設更加有感，相信未來的兩年不至於像前兩年情景，完全執政卻坐困愁城，良善的動機沒有獲得應有的掌聲。

台灣尚非正常國家，本土政權得以再次執政，有賴極為罕見的天時地利人和。而這，也招致綜合國力仍在上升的中國對台灣威脅升級。兩年來，在中國軟硬兼施之下，挺住維持現狀路線，不僅多數台灣人民，美日等民主盟友也肯定有加，尤其對照著意圖改變現狀的中國，小英政府沒有功勞也有苦勞。比較吃虧的是，小英政府的成就，並非主動出擊達陣獲勝那種事功，而是守住中國對台灣得寸進尺那道紅線，這在政治作為一種表演的今天並不討好。話說回來，不是無所作為，民意滿意度卻低檔盤旋，也值得小英政府自我省思，台灣的民主活力成長到今天這個程度，主流民意的期待顯然是作為多於不作為。面對今年的地方選舉，乃至於二○二○的總統立委選舉，如何有智略地締造功勞，而不是以苦勞為能事，可能是小英政府必須著力之處。