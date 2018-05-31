自由廣場》「包租代管業」好賺嗎？

◎ 高承洋

台灣第一部「租賃住宅市場發展及管理條例」（簡稱租賃專法）於今年六月二十七日實施，對於承租方來說可以提升與保障維護更多權益，對於廣大的租賃市場無疑是個良藥，筆者大大贊同本法的訂定。

自總統頒布「租賃專法」以來，筆者發現許多業者紛紛希望未來加入不動產「包租代管業」，對於這個政府即將扶植的產業來說算是相當成功的開端，但筆者更憂心的是不動產包租代管業有這麼容易嗎？

以不動產中古屋來說，所有權人的重點在於將不動產售出，買方買下心儀的不動產，銀貨兩訖；不動產包租代管業卻不是這種方式經營，而是需要長期的管理與服務，尤其最擔心的是房客落跑、大肆破壞租屋處、吸毒、房東剋扣押金等種種問題，這都是未來包租代管業將會遇到的問題。

所以最近有包租代管業者與保險公司推出了租霸險、凶宅險等服務，這在在顯示不動產包租代管業在經營上會面臨許多無法控制的狀況；再以內政部近期在六都推動的民間包租代管計畫中提到，提供保險、公證費、代管費等，這也都再次證實不動產包租代管業不是個輕鬆的行業。

自不動產仲介同業公會成立以來，雖然稍微提升了不動產仲介業務人員的素質，但對於不動產租賃部分卻未有相當的著墨與重視，這也是長期以來不動產租賃市場會如此混亂的原因之一，所以未來不動產包租代管業可以說嚴重缺少有足夠經驗與專業的業者。

台灣的不動產市場面臨了轉捩點，人口老年化、少子化、經濟不景氣等原因，未來不動產買賣交易量要能大幅回升可說是難上加難，然不動產包租代管業卻是穩定成長，但這樣的行業真的能賺錢嗎？能超英趕美嗎？還是曇花一現猶如蛋塔效應般？廣大的租賃市場禁得起這樣的考驗？這才是筆者最擔憂之處！

（桃園市樂安居住宅發展促進協會理事長）