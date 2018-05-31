自由廣場》如果吳茂昆是管中閔…

◎ 林志翰

如果吳茂昆是管中閔，龍應台女士就不會假傷痛之名，惋惜吳茂昆是國家重要科學家，只是不該以「打手」之姿態行教育治理、拔管之實，全部的過錯都是小英政府敗壞教育淨土所致。

如果吳茂昆是管中閔，國民黨立委諸公就不會「挑剔」吳茂昆當年以國科會主委之姿先到蘇州參加會議，再轉往未跟行政院報備的杭州參加會議之「違法」疏漏；更不會在意吳茂昆擔任過中國中科院顧問、中國西部超導材料公司顧問等兼職問題。

如果吳茂昆是管中閔，中國國台辦一定會開記者會，再三保證吳茂昆在中國的顧問兼職全部都是不支薪、義務指導。中國國台辦更會幫吳茂昆想好各種理由解釋杭州這場未報備的會議，就像廈門大學校長辦公室去函回覆台大，澄清管中閔僅為榮譽職銜的客座教授，絕對沒有違反相關兼職規定。

如果吳茂昆是管中閔，吳茂昆可以像管爺一樣神隱，輕輕鬆鬆就有一堆媒體、政客護航，台大更會誓死捍衛其未違反相關兼職或利益迴避規定。

如果吳茂昆是管中閔，擁有八萬多名中小學教師會員的全教總領導階層，不知是否認為管中閔是一位謙和有禮、具有人文素養與高度社會關懷的部長？不知是否認為管中閔是一位勇於反省、公私分明、願意帶領教育人員實踐教育理想的部長？

全教總口口聲聲說台大校長遴選爭議應留給社會公眾繼續對話，怎不見全教總領導階層用基本的法律標準檢視管中閔的諸多爭議？

全教總聲稱，拒絕吳茂昆是因為其個人爭議，無關「拔管」，但全教總卻在「拔管」高度敏感的政治氛圍上推波助瀾了特定政黨的主張，也就失去了教育團體本該中立的超然立場。

吳茂昆當然不是管中閔，否則近四十天來所有射向吳茂昆前部長扒糞的箭，管爺能招架得住嗎？無限放大醜化了吳茂昆，折損了這樣一位國家級的科學家，還有人才願意在藍綠政治對立、特定媒體攻訐、網軍不斷引導負面風向的夾縫中為台灣教育奉獻心力嗎？

吳茂昆下台，代表「拔管」錯了嗎？放水讓管中閔就任台大校長，新任教育部長就有所謂的教育風骨嗎？小英政府在彰顯大學自治不能違背法治的同時，管爺一句話都沒說，管爺所有的爭議真能船過水無痕嗎？

（作者為教育工作者，台南市民）