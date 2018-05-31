自由廣場》群組裡的獨白

◎ 劉天清

自從手機上有了群組和朋友之間的網路對話，我的生活開始起了變化。幾乎一半以上的群組，不時會出現對某一政黨強烈不滿的文字或是影音內容。這些情緒發洩或是煽動蠱惑的貼文，立即引發其他人的按讚，或是更激越的回響。由於我認為包容尊重是美德，干預制止或是理性反駁，是失禮的行為，於是一次次的沉默隱忍。但是如群魔喧囂的文字，在群組間猖狂起舞，更是無所忌憚。

有一次，我對某一則不實的政治內容舉證反駁，馬上招引多人圍剿，有人說我搞壞群組的氣氛，也有人認為不喜歡略過就好，群組本來就是自由發表的園地，勸我不要堅持立場，傷了感情。更有人勸我不要理會經常在群組裡亂傳訊息的一位朋友：「躲大便不是怕他，是嫌他髒，所以要離他遠一點。」還聽過一位朋友訴苦說：群組裡看到某政治人物被一再地人身攻擊，他感到非常難過，猶豫是否退出群組，但是憂心從此看不到老同學的近況，因而忍耐下來。

我支持的政黨理念，也許朋友們視如敝屣，卻是多年來的希望寄託。我的精神價值在小小的螢幕上遭人踐踏凌遲、被人抹黑栽贓，完全不必經由任何辯證。但是，拒抽二手菸已成社會共識，為什麼群組裡失去理性的政治言論、不實的造謠詆毀卻硬要同學、朋友們吞下呢？

相較之下，我另一個群組有貼了個共同約章：歡迎加入「…」群組！請勿轉傳任何有關政治或有爭議性的文章，敬請配合，謝謝大家！

除「不談政治」之外，如果群組內的領導者或是有力人士，透過私訊，請大家尊重彼此的政治立場，或告知誤傳沒有證據的圖文，恐有觸法之虞，或許也是個解方。

身為教育老兵，我希望政府應多了解社群媒體問題，並主動宣導應有的禮儀與秩序，讓人們了解群組對話屬公共領域，轉貼有法律責任，大家一起來提升網路時代的新倫理、新文化。也建議思考是否成立一個反制假消息的專責單位，讓民眾可以立即上傳可疑訊息，迅速釐清或拆解謊言，遏止假訊息的蔓延。期待網路文明能早日來臨。

（作者為退休教師，台北市民）