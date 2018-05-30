自由廣場》兩位教育部長「陣亡」之後

從兩顆子彈談起

◎ 吳海瑞

公立大學官派校長改為各校遴選後，二十多年來就像所有年輕的民主一樣，眾聲喧譁，風波不斷。

二○○四年，中研院研究員吳金冽參與中興大學校長遴選，接獲兩顆子彈的恐嚇信，警告他要退選，否則將「活著進來，死的出去」，吳因而退出。隔年，師範大學校長黃光彩因為行政資歷不足四年，鬧了九個月後被教育部解職。近年則有台科大、國北教大、成大、陽明等校，私校有文大、高醫大，只是程度不同，但這次台大的遴選最被政治化，成了「升級版」。

管爺事件源自前校長楊泮池因學術倫理案，不願造成台大傷害而選擇不續任。但其ＤＮＡ則早在台大「民選」出第一任校長陳維昭的過程中，賄選、拜票、黑函傳言滿天飛，就開始種下了；原本要杜絕政治干預學術的「改革」，反而讓選舉歪風進入校園！

挺管一方最成功的操作是媒體經營。例如，一份標榜商業為主的周刊，執行長以「沉默者，請站起來」呼應龍應台的「台大，請你抵抗」，文章開頭先引用馬丁路德的話「最大的悲劇，不是壞人的囂張跋扈，而是好人的沉默」，言下拔管者是壞人，挺管者是好人。

周刊用「經濟學角度」評論「遴選會、教育部誰掌決定權更有利台大？」得出答案是遴選會，以此理性說服來沖淡執行長的感性呼籲，但文中又自打巴掌或不得不面對的（管的學術倫理、政務官實務能力的檢驗偏劣、遴選過程獨董身分爭議）寫下「這不是說，台大自己選出的人一定是正確的」。

周刊的矛盾，從管理的角度來看，邏輯再清晰不過，因為最佳方案不只是考慮誰決定（Who?），程序和方法（How?）更是關鍵。教育部著眼的應當是這一點，而非「管」、「不管」，台大、教育部升高對立的分歧點也在這裡。

誰決定／如何決定對台大最有利，以台大人最樂道的典範校長傅斯年，他的產生是官派的，並非「校園自治」的產物。而像傅斯年這種會到教室旁聽老師上課（干涉學術自由吧？），解聘不適任教師（權力過度膨脹吧？）的校長，恐怕過不了台大現行遴選辦法（教職員超過四成）這一關。傅斯年如果是共識，這次檯面上出來嚷嚷的名士，何妨就從這裡出發，思考現代的傅斯年該扮演什麼角色？該如何產生？否則，選舉惡質化、民主形式化下的校長遴選，若再加上政治化，台大或台灣的大學，注定繼續平庸下去。

（作者為專業經理人）