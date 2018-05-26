自由廣場》台灣人應知台灣事

◎ 蔡國彬

每年五月是美國的亞商傳統月（Asian/Pacific American Heritage Mouth），五月的第二週更被訂為「台灣傳統週」。

五月十二日，我從Fremont搭灣區捷運（BART）到舊金山聯合廣場參加「台灣文化節」（Taiwanese American Cultural Festival），這個活動是由北加州台灣同鄉聯合會主辦。中午時分，我和兒子會合，先參觀展覽的攤位及內容，也欣賞由國立台灣體育運動大學表演的客家文化—台灣之美。大約下午二時，媳婦及女兒也都趕過來會合。媳婦關心我在台灣好嗎？我說四月初，曾陪北京的一個團體去綠島，她馬上眼睛一亮很興奮地說，她知道這個地方。因為她剛看完一本書：Green Island（by Shawna Yang Ryan），我們隨即在主辦單位邀請出書的台美第二代（共四十位）作品攤位中找到這本書。她希望藉由我所知來印證她由這本書所知道的，關於一九四七年發生在台灣的二二八事件及綠島的故事。我請兒子翻譯給她（媳婦是美國人）聽，她聽完後說，大致相符。我也順道一提，大約一九七五年我發表一首詩，最後四個字「向西飛去」，差一點被學校的一位中校政戰教官檢舉我思想有問題，幸好這位同事接受我的解釋：這個「西」是西方極樂世界，不是台灣西邊的中國大陸，所以我就沒機會去綠島唱小夜曲。

五月十三日（母親節）下午，我和內人帶著唐氏症的么弟到南灣的華僑文教中心欣賞由台體大擔綱演出，結合舞蹈、歌唱、音樂、戲劇的「點亮台灣」表演。結束後，我們全家會合到餐廳享受一頓快樂、豐盛的晚餐。用畢，我和內人開車送兒媳回舊金山，當車過Oaklaud金州勇士隊及運動家隊的主場館時，媳婦再度提及，她很訝異Michael（兒子的英文名字）在台灣出生，十五歲才來美國，為什麼他不知道「二二八」及「綠島」這些台灣人應知的台灣事？我很尷尬地回答一九四九年五月廿日國民黨政府實施戒嚴令之後，這些歷史，學校老師沒有教材可以教，日常生活也不好公開談！看她似懂非懂，我只好向上蒼祈求，現在台灣政黨政治已經第三次輪替了，政府可以讓台灣的年輕人知道這些台灣的事嗎？

（作者從事文化出版事業）