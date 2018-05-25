自由廣場》不選總統幹嘛選首都市長？

◎ 魏千峯

台北市向來都是藍大於綠的政治結構，縱使上次國民黨推出不得人心的連勝文，仍獲得四十一％的選票，此次國民黨提名丁守中，形象較佳，丁所獲選票可能超過連勝文。因此，民進黨自提人選，瓜分柯Ｐ選票，可能保送丁守中當選。在柯、丁夾殺中，民進黨候選人剩下多少選票呢？

筆者以為，民進黨本次北市市長候選人應具備二○二四年競選總統的格局與能力，才能在與柯Ｐ、丁守中競爭下，擺脫被棄保的命運，獲得第一或第二高票。若民進黨北市市長自提的人選很優秀，但與柯Ｐ、丁守中比較下敗下陣來，淪為第三名，則不但該位候選人的政治前途從此多舛，民進黨在台灣未來政局可能元氣大傷，蒙上重大陰影。

台灣社會對台北市長的人選向來寄予厚望，頗有未來總統的期待，陳水扁與馬英九皆出身台北市長。又藍綠政黨重量級領袖精於政治算計，怯戰避戰時則聲望直速降落。以二○一五年朱立倫當選國民黨主席為例，其聲望不輸蔡英文，台灣社會普遍認為朱會代表國民黨競選二○一六年總統，但朱看到六都市長選舉中國民黨慘敗，競選總統無望，不願挑起重任，直到洪秀柱代表國民黨競選總統支持度實在太低，朱才在不得已下換柱競逐，可是朱已先輸去一戰的勇氣，再戰則失去競選總統大位的機會。比較民進黨陳水扁總統下台時，情勢不佳，但謝長廷與蘇貞昌仍攜手賣力競選正副總統。民進黨比國民黨氣勢就強勁許多。民進黨除蔡英文總統外，聲望最高的人是賴清德與陳菊，一直都在輕鬆的南高市長選舉中獲勝，在台北市長艱苦的選戰中若不願捨身護黨，只願挑軟柿子吃，將來要競選總統大位，難免受到批評。

至於姚文智或鄭麗君等是否為適當的台北市長人選，目前尚難研判。重點還是回到筆者前述分析，姚、鄭是否具備民進黨二○二四年競選總統的格局與能力，能否散發過人的政治領袖能量。如果是，則姚、鄭仍能力拚。如果不是，如何衝破柯、丁的夾殺？如何讓台北市民願意捨柯、丁而投票給你（妳）？民進黨、蔡英文、賴清德、陳菊、姚文智、鄭麗君想過這個問題嗎？

（作者為律師）