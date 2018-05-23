社論》世衛大會 虛構與真實

世界衛生大會，十五友邦提案，辯論後大會裁決不列入議程，中國「高度讚賞」。這個結果並不令人意外，但今年除了友邦，加拿大、紐西蘭、日本、澳洲紛紛以不同發言力挺台灣。美國行政、國會部門，更加大支持台灣的力度。這個台灣尚未獲勝的戰場，已經出現反攻的號角。

一九七一年，中華民國「退出」聯合國，因為聯合國大會二七五八號決議，由中華人民共和國取得「中國代表權」。當時，美國為主的友好國家，建議蔣氏以「Taiwan」名義留在聯合國，擔任一般會員國。然而，此一方案等於承認北京擁有「中國代表權」，蔣氏的中國正統、反攻大陸立刻破產，蔣氏政權在台灣的正當性也蕩然無存，必須舉辦民主選舉產生新政權，這是「民族救星」無法接受的。當年，蔣氏以保住個人權位為考量，完全不顧來台軍民與台灣人民的長遠利益。

此後，這個共同體，默默承受著蔣氏的錯誤決策，成為國際上的孤兒，無法擁有正常國家，甚至飽受北京的侵略威脅。蔣氏政權結束之後，從李登輝政府到陳水扁政府，才在民意的壓力與支持之下，著手「ＲＯＣ重返聯合國」、「以Taiwan名義加入聯合國」，一方面讓國際社會明確體認到，台灣人民志在追求獨立國格；另一方面也要以這種國家運動，回擊台灣屬於中國的謬論。李扁的努力，在某種面向來說並未成功，因為台灣迄未突破中國的封鎖；但在某種面向來說卻是成功的，自此國際社會越來越清楚，台灣人民的國家意志堅定不移。

回顧歷史，一九四九年，ＰＲＣ成立，一九七一年，進入ＵＮ。換句話說，國際社會的意識，國際政治的較勁，歷經二十多年才面對一個真實，亦即，內戰勝利，穩定統治，ＰＲＣ才是代表中國的唯一合法政府；而內戰失敗，流亡台灣，ＲＯＣ早已不具中國代表權。虛構被真實所取代，二十幾年的時間不算短。如今， 不同的虛構又壓制著真實，那就是，中國霸權論述下的「台灣是中國的一部分」。台灣，戰後的「舊金山和約」，並未規定歸屬中國；蔣氏外來政權結束後，台灣人民在民主下自我統治；ＰＲＣ成立七十年來，未曾一分一秒統治過台灣。「大陸和台灣同屬一個中國」，毫無真實對應的虛構橫行霸道，豈非一九七一年前虛構凌駕真實的翻版？

今天，世界衛生大會辯論，虛構的一中原則封殺台灣。以中國的國力而言，一定時間內虛構可能還會佔上風。不過，就像一九七一年前幾年那樣，現在的國際氣候也逐漸起變化了，過去未在世界衛生大會發言挺台灣的國家，近年逐漸發出了挑戰一中虛構的聲量。台灣這個衛生大國之於國際的具體貢獻，以及台灣二三五○萬人的健康福祉，乃至地球村的防疫網，國際社會的整體利益竟然受制於一個虛構，二十一世紀的文明世界難道要聽令於前現代的巫師咒語嗎？世人只能對「中國標準」霸凌「普世價值」逆來順受嗎？

台灣，堅定不移地叩關世界衛生大會，是一個「意義」與「行動」兼具的故事。這個故事，每年不斷地反覆述說，就會讓虛構壓制真實的荒謬性，越來越不言可喻地廣為人知，從而越來越支持台灣的正當權利。中國黨國向來迷信，謊話說一百遍就會成為真話。但，真實才是硬道理，真實的不斷呈現，終將逼使虛構自敗。二○○三年，ＳＡＲＳ，中國掩蓋事實，由香港輸出而危害台灣。中國的ＷＨＯ代表還鄙夷台灣：「誰理你們！」「誰理台灣？」十幾年後，為台灣仗義執言的聲量大多了，不是嗎？唯其如此，從量變到質變，台灣需要更積極的行動出擊，聯合支持普世價值的國家，一起致力於解構一中虛構，不能僅止於跟北京捉對廝殺。這一點，在中國威脅不斷升級，連各國企業的自主經營、自由市場的競爭規則都面臨中國扭曲之際，更有超越台灣這個個案的廣泛意義。