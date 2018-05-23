自由廣場》支持台灣入衛的國家 只會愈來愈多

◎ 田孚

不意外地，台灣又再一次地被拒絕於世界衛生大會之外。明眼人都清楚地目睹這純粹是中國運用政治影響力，顢頇地干預世界衛生組織獨立運作，並且阻礙普世基本人權當中醫療及健康人權的完整發展。少了台灣這一塊，再多政治語言的粉飾也都改變不了國際醫療體系出現缺角的事實。WHO被中國以無理的政治手段綁架，這不僅是WHO的恥辱，也是國際社會的恥辱。

人道行為原本就不應該以國界做為區分，同樣地醫療照護領域也是如此，這點是從國際紅十字會早於十九世紀中期成立時，就已經奠定的國際認知；稍晚國際上更進一步地發展出國際人道法（International Humanitarian Law），架構出國際人道救援的合法空間。吾人知道，即便處於戰爭時期，交戰國之間尚且都還願意允許國際人道組織在交戰區之中進行人道救援行動（通常會另闢人道走廊供人道組織使用），更何況在平時，進行以人道關懷為基礎的防疫、公衛、醫療等非政治行為，反而應當加倍受到尊重與鼓勵才對，這也是歐美各國愈來愈支持台灣絕對有立場參與世衛大會的原因。但怎麼如今聯合國體系當中的醫療專責機構，竟然淪落到與中國共同打壓台灣和平地參與世界醫衛活動？在WHO的神聖殿堂上，我們看到了屈服於中國壓力下國際法的不進反退，這在廿一世紀的今天看來，無疑是一齣由中國所主導的黑色鬧劇，令人難過。

真相擺在眼前，台灣擁有獨立自主的醫療、衛生暨防疫領域（加上假中國人到死也都愛用的全民健保），而且任誰都無法否認台灣在醫護與公衛方面的先進水準。在陸委會的築夢海峽影片當中，罹患唇顎裂的幼童目目跨海來到台灣接受矯正手術，便是最好的例證。中國政府口口聲聲以一個中國的理由阻撓台灣進入WHA會場，但卻阻撓不了上述既存且無法改變的客觀事實。無論在國際法或者國際現實上，台灣申請參與WHA都是站得住腳的。

今後在WHO for all的理念下，繼續以人道外交（Diplomacy of Humanity）作為推動台灣加入WHO的基礎，並堅持台灣乃獨立的醫療暨衛生領域，未來支持我們的國家絕對只會愈來愈多。

（作者為政治學博士，現任大學副教授）