自由廣場》中華電信的資安問題

◎ 黃世澤

筆者在五月八日揭露了中國有人租用中華電信IP 211.20.8.179用作投放垃圾廣告，影響反對中國網站的廣告收入後，雖然不見了來自211.20.8.179的垃圾網站，但換來同樣也是廈門「中資源服務有限公司」負責投放、同樣使用中華電信IP投放垃圾廣告，這次IP是61.220.191.39。

而筆者調查發現，整段61.220.191.x的IP，一共有二五五個，中華電信都租予深圳吉悠網絡，深圳吉悠網絡的背景不明，而由211.20.8.179投放那些垃圾那麼快搬到61.220.191.39，很明顯211.20.8.179的租用者，與深圳吉悠網絡有相當的關係。換言之，很可能大批中華電信的IP甚至機房機器，根本就在中國控制手上，他們可以拿來投放垃圾廣告，可以拿來投放詐騙電郵，更加可以對台灣進行網絡攻擊。中華電信對這類古怪客戶予以縱容，就是漠視本身的社會責任以及台灣的國家安全。

中華電信現時仍以官股為最大，交通部持有中華電信三十五％股權，還未計由交通部全資擁有的中華郵件那一．八％股權，既然交通部是中華電信的大股東，就應該動用官股擁有的優勢，對那些漠視台灣國家安全的管理層予以問責。

而且針對中華電信一類官股為主導的企業，光是掌握董事長和總經理任命權是不夠，現時可以看得很清楚，縱使民進黨再度執政，連立法院也掌握了，也換了中華電信的董事長和總經理，但官股為主企業的高層至中層，有多少被中國收買了的人，有沒有為了拚業績而罔顧台灣國家安全，由中華電信有大批IP被中國租了不知做何用途，已經看得十分清楚明白。對於官股為主關鍵企業內，有多少中國的間諜混入其中，這是民進黨必須搞清楚的問題，而中華電信掌握不少關鍵通訊，筆者十分擔心台灣政府有多少資訊早被中國看個精光，那這局面會比解放軍戰機環島飛行更為危險和糟糕。

一大堆垃圾廣告，只不過是台灣資安有問題的冰山一角，如果政府不重視這問題，恐怕國軍買多少精銳武器，仍然敵不過中國在台灣島內資訊網絡的破壞，如果要打好網絡戰，首先要清理中華電信內部那些賣台求榮的員工。

（作者為居德英籍時事評論員）