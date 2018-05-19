自由廣場》實質薪資 四朝比一比

◎ 黃麒儒

台灣的實質薪資，是主計總處每年調查的名目薪資，再除以當期的消費者物價指數（CPI）得到的，所以「實質」薪資是已經考慮「物價調整」的數字，可以說是「有感」薪資。

實質薪資的組成有二部分：（一）經常性薪資，就是月薪加每月獎金、每月津貼等每個月領到的錢；（二）非經常性薪資，大部分每年都會從春節前發放年終獎金—通常是一月或二月—的薪資數字看出來，因為這兩個月會明顯比其他各個月份高很多，換言之，非經常性薪資就是不按月發的各種獎金，除了年終，三節獎金、員工紅利都是。所以，刻意把經常性薪資單獨拿出來看是嚴重的錯誤。

從資料來看個別年度的平均每月實質薪資水準，1991年到2017年，若分成四個時期：（一）1991年到1999年李登輝前總統時期；（二）2000年到2007年陳水扁前總統八年；（三）2008年到2015年馬英九前總統八年；（四）2016年到2017年蔡英文總統執政。在這四個時期，月均實質薪資水準的重要分界點是46000元。

李登輝執政時期，台灣人的實質薪資從39000元一路攀升到46000元；陳水扁時期則微幅增加，在46000元到47000元間不等；但馬英九執政則立刻降到45000元上下，只有2015年回到46000元以上，其餘七年都低於李登輝時代創下的46000元水準，甚至有四年低於45000元；而蔡英文執政的成績，2016年是46594元，2017年是47271元並創下歷史新高。

也許有人會說，馬英九執政遇到金融海嘯，但其實李、陳執政時期遇到的經濟干擾也不少。從1991年第一次波斯灣戰爭、1994年的人民幣一夜大貶、1997年亞洲金融危機、1998年本土金融風暴、2000年科技泡沫、2002-03年SARS危機、2005年雙卡卡債風暴，這些年來各種影響經濟的重大事件從來沒有少過。

蔡總統則是面臨內部經濟問題：年金與財政赤字排擠政府投資、民間投資長期下降，近三年來國內投資幾乎靠台積電獨撐。更慘的是資金長期外流，金額達十兆元以上，台灣一年的GDP也才十七兆左右，由此可見嚴重性。在這些條件下，台灣的薪資水準能恢復李、陳時代及成長動能，並非易事，因此，應該給予這兩年的執政團隊們一定的肯定，而非一再引用錯誤觀念來打壓國人信心。

（作者為大學兼任助理教授）