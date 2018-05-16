自由廣場》該下架的是在中國的大愛工程

◎ 張世賢

大愛《智子之心》事件，顯示北京專制之鞭已跨海揮舞，略過台灣政府直接掌控民間，不可等閒視之。

當年慈濟動員大批人力，捧著多少物資金錢，到中國濟貧扶困，震災水災之後更到處興建大愛新村、敬老院、學校和醫院，幫助中國解決了多少難題？但他們不曾省思，台灣有這樣的文化土壤和社會體制，才有大愛這種團體，不求回報地慈悲濟世；而這種團體是由大批高素質的志工組成的，《智子之心》描述的正是一位志工的真實故事，是台灣人共有的歷史經驗，類此史實，究與「媚日」何干？

中國卻為此大動干戈，壓迫慈濟停播剛剛上演的戲劇，不禁令人想起大批台商在中國最困苦的後天安門事件年代，帶著寶貴的資金與技術，協助中國度過難關，使其經濟迅速起飛，一躍而為世界第二大經濟體後，不但不知感恩，反而利用經濟力量打造的先進軍武，頻頻威嚇台灣。沒有台灣的文明先進，就沒有慈濟與台商，但霸道崛起的中國，過了河就拆橋，哪管你往日曾對它做出多少貢獻！

《智子之心》表現的是，自由民主土壤裡創造的「台灣價值」，慈濟高層何必像小媳婦一樣，看到遠方惡婆婆使來的眼色就嚇得發抖？台灣還有太多嗷嗷待哺的民眾，社會新聞報導的慘狀無不令人感傷，但也只是其中的一小部分而已。既然中國如此賤視「台灣價值」，則將慈濟在中國進行的大愛工程下架，撤回台灣來救苦救難，不是剛好？

（作者為退休研究員，桃園市民）