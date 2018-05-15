自由廣場》台大目無法紀

◎ 張國財

教育部和台大針對管中閔校長聘任案的你來我往，哪一方是在捍衛法規，哪一方是在強詞奪理，態勢已經愈來愈明顯了！

四月廿七日，教育部以「台大校長遴選有重大利益未迴避的適法疑慮，無法接受遴選結果」，駁回管中閔當選台大校長案；教育部呼籲「校方應依法行政，督促台大校長遴委會重啟遴選程序、補正瑕疵」。五月十二日，台大校務會議做出「教部應儘速聘任管中閔」的決議，台大人事室更振振有詞說「教部日前調查公立大學四百例產學合作兼職案，台大就佔了一一三例，四百例中有七十八％先報請兼職再追溯核准，顯示是通例」。

教育部要台大校方「依法行政」，台大人事室卻理不直氣壯、以咄咄逼人之姿高分貝告訴大家：公立大學人事室執行職務時，誰跟你百分之百「依法行政」來著？廿二％「依法行政」才是通例啦！看來，台灣的公立大學人事室是充斥著「余文」的！還有，所有公立大學「先報請兼職再追溯核准」的平均佔比是七十八％，台大則是超過九成，直教人懷疑：是否愈是頂尖大學，愈是投機取巧、愈是目無法紀？

還記得當年馬英九鬧得沸沸揚揚的首長特別費弊案嗎？在立法院「首長特別費貪污除罪化」大筆一揮下，一干違法亂紀、偷雞摸狗者在「歷史共業」的金鐘罩下，一個個高枕無憂矣！再看看台大人事室「先報請兼職再追溯核准是通例」的目無法紀說，終於讓人恍然大悟：原來，台灣的法規，只是訂來讓廿二％的傻瓜遵行的，對爺們是不「管」用的！？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）