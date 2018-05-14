自由共和國》魏耀乾／敬答明敏仙「外行談軍事」及第一問

我空軍派遣F-16戰機（左）監控中共轟6K等戰機。（空軍司令部提供）

魏耀乾／民進黨創黨元老

首要梳理亞太相關及國際條約之效力與事實之歷史脈絡。

二戰後至今，台、日、韓及南中國海之軍事政治佔領管理權均在以盟軍為首的「美利堅合眾國」手中。日本戰敗宣布投降後，原大日本帝國在大東亞戰爭掠得的各個國家或殖民領地，均分別由盟軍派代表接收暫（或佔）管。除了如大陸中國或北越、北韓等地是由蘇聯（共產黨）在背後支持，由共產黨新政府佔管，與美、英、法分庭抗禮。在「太平洋第一島鏈」的花彩列嶼及周邊海域，除日本北方四小島至今與俄羅斯尚存爭議未決外，其餘全部依近代條約的效力性、歸屬性。前輩關心的台、日、韓及南中國海的陸海空領域，至今完全掌握在美軍的手中，也就是除了菲律賓稍微有變外，亞太的軍事政治情勢依然是在冷戰的架構下。因此要確知的是，例如：美日安保條約效力在日本國憲法之上。「美日合同委員會」，從日本二戰敗戰投降至今，固定每隔兩週由日本內閣各部會代表數十人與美軍駐日代表會談一次，名義上為會談協調會，其實是美國政府最高當局給日本政府的指令，日方包括內閣只能照單全收，毫無拒絕議論的權力、空間或地位。要知道，日本的陸海空領域，美國百分之百可自由進出，亦即日本國土上的航空識別區至今都完全是由美軍管控。依美韓協防條約，南韓也完全與日本一樣。

而台灣呢？在一九七九年「中美協防條約」廢止的同時，美國也通過了「台灣關係法」，做為延續協防管控台灣軍事政治憑藉。而美國恆常派駐約四萬五千名美軍在日本、二萬八千名在南韓，然而台灣沒有大量美軍派駐。但要知道，台灣戰略武器的軍購直接、間接完全是掌握在美國政府手裡，加上今年甫公布的「國防授權法」，就很明白台、日、韓的處境其實是完全一樣，均在美軍的掌握之下。因此，日本的有識之士說：日本是半獨立自主的國家。那台灣呢？很明確地也是美國軍事管控的一部分。

明敏仙的九問之第一問：一、「崛起」的中國，原本就是聯合國五大常任理事國之一，又躍升為世界第二大經濟體，必然要整備扮演為世界軍事大國之一。二戰及國共內戰階段，大陸的中國只有陸軍，海、空軍自主的軍力薄弱到近乎於零。國民黨主政並代表盟軍接收台灣時，海空軍的機、艦完全是美軍、美援所提供。近代共產中國，先是強化海岸防衛、次則近海防禦、再則境外決戰並做遠洋宣威，並宣稱分擔全球和平安全的責任，如索馬利亞海盜的維安任務分擔，進而滿足或安慰積弱百年、大國崛起的「民族主義」的國民心情。

所以第一問乃中國要向世界展現「大國已崛起」的姿態，此為其主軸，並非針對台灣，只是順便對台灣做心理攻勢，是一向「文攻武嚇」的一部分。此一問，答：「要理會，不要害怕！」事實上，台灣是美國勢力的一部分，不容外力侵犯台灣的和平安全。