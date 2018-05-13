自由廣場》挺管 代理校長賺很大

◎ 謝捷晃

台大臨時校務會議通過挺管派所提修正案，要求教育部依照台大校長遴選委員會遴選結果，儘速發給當選人管中閔聘書。這項結果不令人意外，如果教育部仍堅持原決定，可預期未來相當長的一段時間，代理校長郭大維將繼續執掌台大，依通過提案完整的行使校長職權，成為此重大爭議案的最大受益者。

台大校長聘任案發生至今，台大當權派的立場非常清楚，就是堅持沒錯，既然堅持沒錯，則由其所主導的校務會議及遴選委員會透過表決會產生什麼樣的結果，早在意料之中，這可由過去阻撓臨時校務會議召開、擱置要求釐清爭議提案、教育部要求重啟遴選的反應及十二日臨時更換會議場所等種種作為看出端倪，也因此挺管派提案勝出，可說是意料中事。

台大有遴選權，教育部不能跳過台大遴選台大校長；教育部有聘任權，台大也無權以多數決強逼教育部就範，此遴選權與聘任權的隸屬，已有眾多法律專家提出高見，本文不再贅述。大學法開宗明義規定，大學「在法律規定範圍內」享有自治權，也就是違法行為不在自治範圍內，當然更無法透過表決要求其上級主管機關照辦，除非教育部認錯，自行撤銷原決定。

所以此案最可能的演變，就是台大與教育部各堅持己見，台大尋求過程漫長的法律救濟，若結果還是重啟遴選，等到新的人選出來，可能一屆四年任期已過，代理時間恐怕比正式任期還長。

此事件演變至此，我們更清楚看到口口聲聲說愛護台大的人，過去一段時間卻一直在做傷害台大的事。看到這樣的情形，不禁想起所羅門王審判二位母親爭奪嬰兒的故事，最終是不忍孩子被切成兩半的生母放手，問題是現在誰是生母？誰會認錯放手？誰是睿智的所羅門王？

表決無法解開管案的疑雲，不過在此倒要承本文第三段開個玩笑，既然台大校務會議可表決通過逾越其權限的要教育部聘任管中閔為校長，不如乾脆也表決請其校友蔡英文總統、賴清德院長聘任代理校長郭大維為教育部長，再由郭大維聘任管中閔為台大校長！

（作者為前高鳳數位內容學院代理校長）