自由廣場》柯綠分手？ 綠營分裂？

◎ 陳財能

正當民進黨全面啟動台北市長黨內提名徵詢之際，柯文哲突然接受深綠電台的專訪。柯文哲在這一場精心安排且一搭一唱的錄音訪談前後，先是對過去呼應中國「兩岸一家親」的談話，用台語說「歹勢啦」；但，事後，市府卻又急向媒體嚴正澄清：柯之原意，非直接替「兩岸一家親」一詞致歉，盼媒體報導之標題與內容勿做不當的惡意連結與詮釋。

從理性上而言，以上兩種情境，顯露出「民進黨還在想禮讓柯文哲嗎？」及「柯文哲還值得相信嗎？」兩個問題，值得細究。而這兩個問題，互為變數。

首先，民進黨選對會近日公開說，五月十六日時，才要做出「自提」或「禮讓」的決定。因此，「民進黨還在想禮讓柯文哲嗎？」的可能，確實存在。所以，照柯文哲的說法，才會在陳景峻及陳雨鑫半推半就的情況下，透過專訪來安撫民進黨基層對「兩岸一家親」及「砲打蔡中央」的憤怒。

再者，柯文哲被柯黑強烈批判背棄台灣價值的焦點為「兩岸一家親」。但相對的，這也是柯粉力挺之處。但是，柯針對自己訪談言論的變換與轉彎，已然超越吳敦義的白海豚會轉彎及水母馬英九。

台灣人被柯文哲看成是白痴；綠柯間的關係及總體情勢，顯然已到了「決定分手、還是分裂」的時刻！

事實上，基層很清楚，不只在台北市，而且已經蔓延全國，就是要求自提首都市長候選人。但是，少數高層，竟還懸疑著「自提」或「禮讓」的玄機中。不過，除了少數對柯的政治未來有思遙期待的政客外，絕大部分的民進黨人，都已戒慎恐懼地認為：若繼續配合柯作戲並禮讓的話，那民進黨就有分裂的危機！

（作者為國立中興大學國際政治研究所博士生）