自由廣場》美中貿易戰要選對邊

◎ 林修正

中國對美順差太多，中國的市場競爭不公平，智慧財產權爭議，讓美中貿易衝突就越演越烈。因中興電訊違反與美國協定，將高科技零件輸往伊朗，導致川普明令禁止提供中興電訊晶片七年，就是美中貿易衝突的一環，這個禁令雖是美國所下，但韓、日晶片商隨之跟上。看來這個衝突不僅美中兩國，更是各自國際經貿集團「打群架」。中國並沒有退卻，雙方衝突依舊。

然而，在川普因禁止核子擴散而拉高與伊朗的衝突時，經濟部竟然批准讓聯發科晶片出口到中國去馳援中興電訊，並上了華爾街日報。也被認為將使中興絕處逢生，簡直是與川普正面打對台。經濟部這樣做，就是圖利聯發科，置國家安全於不顧。

有人或許認為我們不依賴美國，也可依賴中國。援助中國晶片、向中國示好，對兩岸冰冷的關係有修好的功能。這就想太多又很危險。美中衝突引發國際勢力對壘，站在美國這一邊多是工業先進國家，既是我們技術的來源，且多是我們的市場。中國及可能站在它那邊的國家，除中國外，有多少是我們的市場呢？更不用說有多少是我們的技術來源國？再者，台灣即令向中國示弱彎腰如馬英九時期，經濟成長低落，失業率高漲。反之在偏向美日而與中國交惡時，經濟成長較高，也得到許多政經、外交的協助與提升。

台灣要站在哪一邊是非常清楚的，政府應該好好處理這個事件，明確表態台灣的政經走向，不要讓國家的經濟與政治陷入危機中。

（作者為中州科技大學副教授）