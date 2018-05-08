社論》中國的專制極權黑手伸向世界

中國在國際社會打壓我國，無所不用其極。最近，它強要在中國做生意的外國公司刪除暗示台灣獨立於中國之外的公開資訊，已踢到鐵板。美國白宮上週六發表聲明，指責中國把自己的「政治正確」強加於美國企業之上，屬「歐威爾式的胡說八道（Orwellian nonsense）」；按中國規定，聯航等航空公司的網站和廣告資訊，不得把台灣當國家，須改成「中國台灣」，否則將予懲處。中國霸道蠻橫，不僅招致白宮直接斥責，美國在台協會主席莫健直指這種行為「非常幼稚」，絕大多數國際航空公司也未照辦。這一事件凸顯了中國向全球輸出專制體制和價值，引發極大反感；也顯見強勢崛起的中國，正成為國際文明社會的威脅。

中國脅迫外國公司屈從其「政治正確」，前例罄竹難書。今年以來，中國變本加厲。從一月間萬豪酒店事件起，中國掀起「反分裂國家」風潮，幾十家品牌商家、影視藝文、國際活動遭點名，要求改正或自我審查，不得把台灣當作國家，在中國經商的外資事業尤為施壓重點。這次中國民航局發函包括美國業者的三十六家國際航空公司，要求遵守「一中原則」，把台灣列為中國的一部分。不過，如今有白宮仗義執言，包括早先遭點名的達美航空等大公司，仍繼續把台灣當國家。

不僅欺壓台灣，中國也未善待中國人民，還把打擊異議人士的惡行延伸海外。美國七位跨黨派參議員四月下旬聯名致函司法部長賽申斯，關切中國經由騷擾、虐待海外異議人士家屬，迫使當事人返回中國。據「美國之音」報導，中國透過國際刑警組織（Interpol）發布「紅色通告」，把海外異議人士污名化，也讓他們在中國的家人受株連。參議員還直指國際刑警組織主席孟宏偉，身兼中國公安部副部長，中立性令人質疑。知名民主人士魏京生受訪時更直言，國際刑警組織實際上已成中國國家恐怖主義的外延，中國司法經此滲入美國，及於西方國家。

甚至早已受害不淺的台灣各界，上週也增添新例。台灣版ＧＱ雜誌總編輯杜祖業原定接任中國版編輯總監，但疑因在月初的歡送會，披上同事製作的「反攻大陸」值星帶，次日旋遭中方撤回聘僱決定。以男性時尚、風格與文化為主的刊物，無關內容的玩笑之舉也難逃中國的政治無限上綱；立委徐永明「大興『國際文字獄』，迫使各國遵從中國價值觀」的評語，堪稱中肯。

中國肆無忌憚，把專制極權的黑手伸向國際社會，既係習近平體制使然，也因以美國為主的西方國家，多年來的誤判與配合。在中國走向國家資本主義之路，西方商界以全球化為尚，尤其台灣商人，挹注大量資金、技術、人才，幫中國崛起，助成「世界工廠」，經濟規模舉世第二。中國再以其市場或經濟規模為餌，加上仿冒、竊取、欺騙等手法，誘使唯利是圖的外資為其產業政策的棋子。經濟崛起的中國，在習近平野心外露之後，對內獨裁，對外擴張利益，自認可向世界輸出專制體制與價值。

同時，西方政客大作美夢，以經濟發展、中產階級興起、加入世貿組織，即可打造中國成國際社會「負責任的利害相關者」。中國對這些誤判與配合照單全收，直到川普當上美國總統，才精明地看穿中國的野心與企圖，進而在為時未晚之前動手。從而，從國家安全戰略明指中國的挑戰，提出印太戰略，主張對中國強硬者當道，批判中國軍事不透明，直接對準中興、華為等科技廠商下手，都是繼之必然的作為。就此而言，上週在北京舉行的美中貿易談判不歡而散，雙方歧異短期難解，勢所必然。

以美國如此強大，仍對中國戒心十足，且付諸實際行動；身為中國首要併吞目標，台灣絕無掉以輕心的奢侈。在中國崛起之路，台灣助長了中國經軍實力，政治上引狼入室，不論軟、硬、銳實力，中國如今都以對付台灣為先。同時，台灣人、財、產業被磁吸，經濟陷入困境，政治飽受干擾，軍事備受威嚇；多年的誤判與配合，讓台灣賠了夫人又折兵。今年大選年，中國伺機而動，上週破獲的龐大軍械走私案尤令人不安。主政者如何以美國為範，以戒心加實際行動，因應中國的威脅，至關緊要。