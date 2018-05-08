自由廣場》別到人口過剩的國家做奴才！

◎ 何景榮

常跑印尼的朋友，可能都發現了該國海關對於以觀光名義入境的中國旅客，最近的查核總是特別嚴格（連帶也讓我們這些「中華民國」護照的持有者，遭受被嚴加查核的池魚之殃）。主要的原因，是因為中國打著「一帶一路」的口號，標得印尼爪哇島的中速鐵路標案後，並未替當地創造就業機會；相反的，中國政府直接從中國引進建築工人，搶走原本屬於當地勞工的工作機會，讓印尼基層怨聲載道。更有甚者，很多居住於內陸省分、中國政府口中的「低端人口」，紛紛假借觀光的名義入境印尼，再到鐵路工地沿線，先是非法打工，接著則開設起中國式的餐廳、理髮鋪、零售商店等，直接危害印尼當地小型商家的生計。殷鑑不遠，中國這種「整碗捧去」、掠奪式的對外開發手段，也曾在中南半島的寮國，帶來極大的社會與經濟問題。

由此可見，中國自己的工作機會都不夠，才會想盡辦法將過剩的人口送去東南亞，跟當地人搶飯吃；又怎麼可能像「惠台卅一項措施」所號稱的那樣，提供台灣年輕人「穩定且長期的工作機會」？況且這種「騙取人才做樣板」的短期政策煙火，中國也不是沒做過。六○年代，中國共產黨就曾經號召「海外華僑回國建設祖國」，大批來自東南亞、天真善良的華裔青年，回到了共黨口中的「祖國」，貢獻自己的寶貴勞動力，最後卻因為「海外關係」、「來自資本主義國家」等理由，慘遭中共政權勞改、下獄，甚至客死中國異鄉…。

有些台灣青年認為前述案例的受害者，都是中國政府口中的「低端人口」，與台灣意圖西進的「高階人才」，也就是業界的經理人與高教界的碩博士教師無關。然而，在中國政府無所不在的網路監控下，文創產業要如何發揮創意？連台籍的ＧＱ雜誌總編，都會因為莫須有的罪名，被中共當局在廿四小時內下架！又，在一個連Google搜尋結果都會被屏蔽的國家，學者要怎麼找資料、查出事實，貫徹「專求真理的學術研究」？我在美國就讀博士班時的台籍同學，畢業後選擇到中國成為「海歸學者」，卻沒料到中國就連在大學校園裡，都充斥著各式的政治監控；手機、電腦與網路活動遭到監視不說，堂堂留美博士，還必須在校園裡與中共黨員合組「小組」，向那些不學無術、靠關係生存的黨棍「繼續學習」；就算心生不滿，但是畢竟合約已簽、舉家已遷移來中國，生怕一個說錯話，就變成李明哲第二，遭到「被認罪」、「被監禁」，甚至「被消失」的命運。

可惜的是，台灣部分的統派媒體，卻持續鼓吹台灣年輕人進入早已飽和的中國人力市場。統媒不斷報導部分「青年在中國找到高薪工作」、「在中國創業成功」的案例，至於這些案例，背後有多少高幹子弟與黨政關係的影子，則絕口不提！看到過去的東南亞人才被騙到中國勞改，再看到今天中國的低端人口與高階人才競相前往東南亞淘金；台灣的年輕人，你們真的還想到中國境內，跟過剩的人口搶著當奴才嗎？

（作者為印尼新住民二代，大學教授，台灣十大傑出青年）