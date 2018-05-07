自由廣場》爺們快上 莫道五四三

◎ 陳止戈

許多挺管的人，開始都偽裝中立，論述通常這樣展開，「我對管中閔沒有意見，但是……」，然後就抬出「大學自治」這頂大帽子，目的就是在掩飾威權復辟與財團蠶食的真面目。

教育部不聘管爺成定局後，台大當權派絕望之餘，使出流氓手段，「不戰、不和、不降」，既不重新遴選，也不解散現有的遴選委員會，擺爛到底。

於是就有幾個學生跳出來「挺管用的」，打著「校園自治」的旗號，發起「新五四運動」；先不管「自主聯盟」有多少代表性，光是口號就牛頭不對馬嘴。

九十九年前的「五四運動」，核心價值是「外爭國權」和「內除國賊」，「新五四運動」要保的只是管中閔的校長位置，芭樂比蘋果，不倫不類。

在號稱五千人的集會示威裡，大部分是五十歲以上的年長者，真正的台大學生有幾個？白髮人群中，孫震、李嗣涔等是前校長，校友身分也許還說得過去，但洪秀柱是誰？武之璋是誰？不是來插花收割的嗎？到最後，馬英九來了，郝龍斌來了，李鴻源來了，馬幫幾乎全員到齊，挺管學生們訴求的「政黨黑手退出校園」完全破功。

最神奇的是，這場運動的靈魂人物，管爺依舊神隱，但他人不到禮數周到，他的太太亮了相，他還送了大量的煎包、豆漿慰勞，爺們打仗不差餓兵。

「五四運動」是官逼民反，他們反的是軍閥專制，而且是中國近百年前狗屁倒灶的事，與今日的台灣何干？如果真的有「拔管」計畫，要拔的正是既得利益的學閥獨裁，陳維昭十二年、李嗣涔八年，他們把持整整廿年還嫌不夠，如果再上溯之前的孫震，他本人正是激發校園自主學潮的對象呀，學生們搞清楚了嗎？

要平息「管爺風暴」其實很簡單，請管中閔拿出爺們風度，站出來說清楚這三件事：有沒有誠實申報利益迴避？有沒有違法赴中兼課？願不願與財團劃清界線？之後不論是要拚校長還是選市長，悉聽尊便。

只可惜爺們不屑，依然堅持要打一場藍綠對決的泥巴戰，於是引來了馬英九、洪秀柱、藍天聯盟等一干閒雜人來見縫插針，混水摸魚五四三，我為台大悲哀。

（作者為新北市業餘投資人）