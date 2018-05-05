社論》損人不利己 大國如何崛起？

今日中國的經濟成就，帶給中國人強烈的光榮感，掀起了民族主義高潮；一部《厲害了，我的國》紀錄片，吹捧習近平及中共統治的政績，正是如此心態下的產物。（美聯社）

美中兩國在中國北京舉行首輪貿易談判，據外電報導，華府在談判前提出一份「詳細要求清單」，包括：迄二○二○年底削減中國對美貿易順差二千億美元；停止對「中國製造二○二五」先進科技業的政府補貼。另外，美國也要求中國把「所有非關鍵領域產品」的關稅下降至不高於美國對進口產品課徵關稅的水準；美國就智慧財產（ＩＰ）爭端採取的措施，中國需保證不對美國進行報復；針對ＩＰ領域問題，中國需撤回在世貿組織（ＷＴＯ）提出的申訴。美方的要求並沒有得到中國肯定的回覆與承諾，雙方承認在重大議題上出現分歧。換言之，兩天的談判並沒有實質進展，唯一的共識是「繼續談判」。

美中貿易戰目前處於邊打邊談狀態，川普對中國一再祭出懲罰措施，包括提高鋼鋁關稅、提出對五百億美元中國進口商品加徵關稅、中興禁售令，並可能禁止美企向中國輸出晶片，以及禁止向華為、中興採購電信設備與智慧手機，限制中國在美從事高科技研究等。川普接連出招，力道之重，幾乎敲碎中國以「中國製造二○二五」計畫打造科技大國的美夢；相較之下，中方固然也提出反制措施，對美部分商品提高關稅，減少對美進口大豆等農產品，但都不足產生抗衡作用。可見，在這場被澳洲前總理陸克文稱為高科技的新冷戰中，中國缺乏有力籌碼足以對抗美國。研發出中國第一顆晶片的中科總裁胡偉武近日亦直言，美國的晶片、ＣＰＵ不賣給中國，中國一大批企業包括可以想像得到的所有高技術企業、電子產業都得關門，而且撐不了一個月。

換言之，中國根本沒有本錢進行這場以智財權與高科技產業為主戰場的貿易戰，因此採取兩手策略：表面上宣稱不怕打貿易戰，安撫消弭中國民眾的民族主義怒火；實際上則採取緩兵之計，承諾部分開放措施，降低外企准入門檻等。但過去中國承諾屢屢跳票的不良紀錄，使得缺乏具體作為的空言，恐無法為強調美國優先、公平貿易的川普政府所接受。也就是，未來美中談判化解分歧的進展，並不樂觀。尤其，美方要求中國不能補貼「中國製造二○二五」的先進科技，堪稱打中要害，因為中國現行打造高端科技業的策略，乃是沿襲過去建立傳產製造業的模式：以國家資金的挹注，進行購併、挖角與大量生產，造成產能過剩，低價傾銷，以及市場的紅海化。尤有甚者，模仿、盜用智財權，山寨假貨充斥，市場有如弱肉強食的叢林，再施予高門檻的准入，強迫技轉等，方建立世界工廠的地位。

然而，高科技產業的成長茁壯，最重要的是腳踏實地從事研發創新，培育人才，建立健全的法治確實保障智慧財，方能在技術上有所突破，建構高端價值供應鏈。易言之，中國要成功向高科技轉型，重點不在資金，而是打開市場，允許外商在中國擁有公平的競爭環境，如此反可刺激本土人才與企業的奮起。而「中國製造二○二五」意圖以國家資本主義之力扶植高科技產業，無異毛澤東時代土法煉鋼模式的翻版，難怪中國傾國家之力，至今仍無法設計生產出一顆高端晶片，立足全球半導體產業之林。乃至川普的中興禁售令一出，所謂高科技產業一片哀嚎之聲，無意中露出了此一看似刀槍不入的製造業巨人之「阿基里斯的腳跟（Achilles’ heel）」。

今日中國的經濟成就，帶給中國人強烈的光榮感，掀起了民族主義高潮；一部《厲害了，我的國》紀錄片，吹捧習近平及中共統治的政績，正是如此心態下的產物。中國崛起是事實，但其以發展中國家身分加入ＷＴＯ，由此獲得經貿優勢，種種不當行徑也得到先進經濟體的優容，如今既已躍居全球第二大經濟體，再也不應為所欲為，侵犯智財權，進行不公平競爭，此乃大國崛起應有的風範。美中貿易摩擦是全球經貿板塊最大的對撞，如果中國不願接受公平的國際政經遊戲規則，未來世局勢必動盪不已，如此固然威脅全球的繁榮成長，但同樣也會傷害中國本身的利益；損人不利己，這就是最典型的案例。