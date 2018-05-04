◎ 蔡敏雄

去年日本京都大學iPS細胞（誘導性多功能幹細胞）研究所的一位特定據點助教，在國際期刊發表有關利用iPS細胞在體外分化誘導，成功培養出「血腦屏障（Blood Brain Barrier）」結構體腦血管內皮細胞的論文，被發現造假及篡改。

今年初消息經查證屬實，因成功製造iPS細胞榮獲諾貝爾生理學醫學獎的該研究所所長，山中伸彌教授立即以監督不周之責，二度向社會大眾鞠躬道歉、謝罪。山中教授並非該論文的共同著作者，就連英國學者都認為山中教授並無責任可言，然則，他仍秉持最高的學術倫理道德觀，嚴以律己，慚愧反省：「一日之間，誠信盡失！」並自我檢討欲辭所長之職。山中教授不必「大學自治」的規範，就能自制自處。由於山中教授的勇於負責，以及社會大眾唯恐失去一位對人類再生醫學偉大貢獻的學者，紛紛盼其繼續領導研究。

姑且不論此次台大校長遴選諸多違法不公平爭議，單就管中閔論文抄襲案而言，他自己既未坦然面對，更不加以釐清。只會「神隱」逃避，與勇於負責、堅守學術倫理、注重學術誠信的山中伸彌教授相較，實難感受其擁有高尚的學者風範！難怪教育部吳部長指責管中閔，違背非常重要的學術誠信問題。一位欲入主台灣學術界龍頭寶座的人，遵守學術倫理、注重學術誠信，應是最基本的準則，要如同山中教授那樣，博得社會大眾的期待與尊敬，而不是靠著「神隱」逃避、「要告倒教育部」、「請求釋憲」、甚至由管爺們吶喊「聖戰」，罔顧尊嚴，爭取得來！

（作者為醫師）