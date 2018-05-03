自由廣場》柯丁搶藍票 綠營情勢好

◎ 黃惟冰

根據民進黨所掌握到的民調，有近七成的綠營支持者希望民進黨自提人選。此外，柯文哲、丁守中與姚文智三人的支持度則分別是35%、30%與25%，民調排序、差距已近誤差範圍。一個合理的假設是，一旦民進黨決定自行推人，那麼綠營支持者對自家人選的凝聚力，極可能從既有的近七成，再向上攀升。

此外，若民進黨決定與柯文哲分道揚鑣，柯為了彌補綠營選票的流失，必然善用其「超越藍綠」的政治光譜，轉而搶攻藍色選票，侵蝕丁守中的支持基礎。這點，從柯文哲日前登山，簇擁在旁的竟都是國民黨籍的議員，就可見一二。

事實上，丁守中雖然已獲國民黨提名，但不論在媒體版面、網路聲量，乃至於民調數據，一路以來，都是低迷不振。就連剛結束的黨內初選，都未能有效拉抬丁守中的曝光度與支持度。

有鑑於此，在綠營基層普遍期待自推人選，柯文哲具搶攻藍營選票能力下，民進黨自提台北市長人選，不只有機會坐二望一，更能夠借柯之力，進一步邊緣化國民黨，絕對是一舉數得。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

「吃假藥」民調有感

◎ 張惠和

民進黨秘書長洪耀福出席新北市小英之友會活動，對於日前媒體公布新北市長選戰民調，國民黨侯友宜大幅領先民進黨蘇貞昌約二十個百分點，洪耀福批評，做假民調就像吃假藥，「吃久了會敗腎」。

其實在新北市國民黨和民進黨的選票差距不大，例如二○一○年朱立倫以52.60%贏了蔡英文的47.39%，二○一四年朱立倫只以50.60%險勝游錫堃的48.78%。誠如洪耀福表示，蔡英文總統第一次參選新北市長時，很多媒體民調指蔡英文輸給朱立倫20%至30%，結果如何？他又舉例，游錫堃參選本屆新北市長時，媒體民調也是說輸給朱立倫30%至40%，結果怎樣，大家非常清楚。

期待國民黨政客、媒體能夠揚棄過去老是喜歡在選前製造自己選情一片大好的陋習，並且能夠在台灣外交處境艱難之際朝野團結一致對外，才能贏得選民的肯定。

（作者為退休公務人員，新北市民）