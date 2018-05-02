自由廣場》《林保華專欄》晶片戰爭中的美中台角色

美中經貿戰的核心部分在於美國對中興通訊的一劍封喉。中興也是「中華民族偉大復興」的簡稱，因此勢必使習近平的中國夢受到挫折，國內出現義和團式的叫囂也就必然。官方軟硬兼施的回應，以軟為主，說明美國的確打到要害，因為流氓的本性就是欺軟怕硬。然而習近平作為流氓頭，外表還要強硬，否則立刻失去權威性而崩解。目前的內鬥，習近平愛將、「經濟沙皇」劉鶴似已失去若干權力。

這次中興的表現，顯示中國的資通訊業雖然有可觀的發展，然而還沒有掌握到某些晶片的關鍵技術，所以才會顯得如此慌亂。習近平要求攻克關鍵技術也不是可以輕易達到的，因為中國企業與共產黨一樣急功近利，這些年的發展主要非偷即買，一旦美國實行禁賣禁買，就等於要了半條命。

問題是美國這個政策能夠執行多久，會不會在中國甜言蜜語下妥協？美國對中國的反噬嚴重估計不足，上個世紀末，共軍提出對美國進行「超限戰」，然而美國的思科、英特爾等跨國公司還到中國幫助它建立防火長城與高科技產業，導致現在的嚴重後果。如果現在的制裁半途而廢，那就是把未來人類的發展方向拱手讓給中國，也把普世價值讓中國肆意踐踏。

面對中國的困境，中國會把希望放在台灣身上，因為日本、韓國、印度與歐洲國家對中國也有戒心。幾天前，在「微信上的中國」就出現了一篇長文：「不惜『賣掉半個上海』也要買下台灣？一位大陸人整理了台灣電子業全覽。」（https://chinaqna.com/a/21943）台灣的電子業在全球處於驕人的地位，其中的晶片業，是美國的重要供應鏈。九二一地震時美國就已經因為擔心斷鏈而恐慌。中國要提升自己的電子業，也不能不依靠台灣的晶片，所以近來被動元件、矽晶圓供不應求而不斷漲價。

中國對付台灣的辦法仍是偷、買與挖走人才，台灣過去有不少教訓。美國的國安就是台灣的國安，由於現在民進黨執政，可以比較好地配合美國來把關，盡量不讓關鍵技術與關鍵產品流入中國。然而中台交流太頻密，以及一些台商與專業人士的大中國意識與利慾薰心，因此在正常經貿活動下要全面防堵有相當難度，政府必須進一步細緻地立法實施。而相關人士也必須認清美國的紅線，不要像走私石油到北韓那樣被懲罰與制裁。面對中國的吞併，台灣付出一些代價是必須的。

民進黨政府還必須規定政府部門不得使用中國的資通訊產品，並教育民眾不要貪小便宜使用這種產品而犧牲國安與個人隱私。台灣缺乏敵我意識，尤其在經濟與民生領域，這是最大的內憂，執政黨須首先帶頭做起。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）