自由廣場》日程表看管案

◎ 林祚長

教育部在四月27日宣布駁回台大校長遴選委員會的決定，不聘任財金系教授管中閔為台大校長，全案退回遴選委員會初審被推薦人資格的階段，要重選一次台大校長。主要理由是管中閔於台大同意之前，台大與台哥大尚未有產學合作契約之際，即已兼任台哥大獨立董事、審計委員會和薪資報酬委員會之委員，而遴選委員蔡明興為台灣大副董，兩人之間有經濟和法律重大利益未迴避的適法疑慮，亦未曾於遴選程序揭露，因此調查後認定，違法事証明確，且均與教育和倫理事項重要相關，所以教育部不予以聘任，全案退回遴選委員會初審被推薦人資格的階段，要重選一次台大校長。

此決定一公布，引起很多人包括藍緣政營，政論評論家，媒體新聞以及關心的人士不同的回應。反對的人士認為此決定傷害大學自治，是政治力的介入。前政府文化部長龍應台認為4/27/2018是一個要被載入史冊的日子，教育部拒絕任命台大獨立選出的校長，歷史會審判的，遲早而已。前總統馬英九說：即使百年前的北洋政府都沒這麼專斷跋扈，政府怎麼可以這樣？贊同的人士認為教育部依法而行，正當且合法。立委李俊俋說：管中閔案的爭議在於，第一，管中閔擔任台哥大董事、審計委員、薪酬委員時，台大尚未與台哥大有合作契約，兼職也未經台大核准，明顯違法。第二，台大校長遴選過程未利益迴避。台哥大副董事長是遴選委員，和台哥大董事、審計委員、薪酬委員的管中閔之間，明顯有重大利害關係，遴選過程中居然完全未告知也毫無迴避，這樣遴選程序無瑕疵嗎？

我想從蒐集到的資料由事實面、法律面和大學自治面切入，來評論此案。

一、事實面：

1.106年4月28日台哥大函請台大同意管教授從106年6月14日起至109年6月13日止兼任台哥大獨立董事。

2.5月2日管教授於校內送出台哥大獨董兼職簽辦表。

3.6月14日台哥大董事會，蔡明興當選董事，管中閔當選台哥大獨立董事、審計委員、薪酬委員。

4.7月14日台哥大函請台大同意管教授從106年6月14日起至109年6月13日止兼任台哥大審計委員、薪資報酬委員。

5.8月1日管教授於校內送出台哥大審計委員、薪資報酬委員兼職申請。

6.9月29日台大與台哥大簽訂產學合作及學術回饋金契約。台大同意管教授兼任台哥大審計委員、薪資報酬委員。

7.10月2日台大正式函覆台哥大同意管教授兼任台哥大獨董、審計委員、薪資報酬委員。

8.10/23-11/24校長候選人之條件或事蹟，對相對人士進行訪問。

9.107年1月5日遴委會第四會-遴委會投票選出當選人管中閔教授。

二、法律面：

1.若以上事實面的事情為真，按教育人員任用條例第31條第1項第13款，教育人員任用條例第第34條，國立大學遴選委員會組織及運作辦法第3條第1項第3款以及國立台灣大學專任教師兼任非政府機關職務簽辦表規定，管中閔教授於台大同意之前、台大與台哥大尚未有產學合作契約之際，即已兼任台哥大獨立董事、審計委員、薪資報酬委員會之委員，已違法事證明確，所以教育部不予以聘任。

2.如果管中閔教授或遴選委員會不服教育部決定，可提行政上訴或釋憲，尋求救濟。

3.至於管中閔教授赴中兼職代課部分，教育部並無調查權。因為檢調還在調查中，若調查結果指管中閔教授違法國家機密保護法、兩岸人民關係條例等法令，就不適合當校長候選人。

三、大學自治面：

1.如果事實面的事情為真，法律面所根據的法條亦為真，那就沒有妨害大學自治了。

2.依大學法第1條：大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權。

3.依大法官釋字第380號解釋、450號解釋：憲法第11條關於講學自由之規定，係對學術自由之制度性保障；就大學教育而言，應包含研究自由、教學自由及學習自由等事項。其自治權之範圍，應包含直接涉及研究與教學之學術重要事項。

結論：我們生活在民主國家享有大學自治的自由。但是自由必須根基於守法。事實和法津的見解難免會有不同，希望大家不要流於情緒，以理性和客觀的態度從事實面、法律面和大學自治面加以分析、討論甚至論辯，這也是民主國家知識份子應具備的風度。對於管中閔案，我覺得很遺憾也很惋惜發生了這件事，相信他能放下此事的糾纏後，他依然是一位好教授。同時，我們也要鼓勵教育部，因為他們做了一個合法合理的決定。

（作者為貿易公司負責人，政大EMBA企管組畢業）