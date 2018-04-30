自由廣場》〈板門店宣言〉買空賣空

◎ 雲程

文金會雖發表包含非戰、半島統一、核武等議題的〈板門店宣言〉，但政治閥門沒打開的跡象，絢爛過後將一切如常。

在非戰議題上，雙方宣示「全面停止引發軍事緊張和衝突的一切敵對行為」，其具體作為是建立軍事保障措施、舉行經常性包括部長級的軍事部門會談等；雖矢言「今年宣布結束戰爭狀態，推進停戰、和平機制轉換」，卻也承認要「努力促成南韓、北韓及美國三方會談，或南韓、北韓、美國及中國四方會談」。可知，停戰並非雙方可私相授受的議題。

在統一議題上，其「確認民族命運自決的自主原則」，無異重複二○○七年〈南北關係發展與和平繁榮宣言〉，說過統一要自己來的話，了無新意。文金會〈宣言〉雖提議於開城設立常駐的共同聯絡事務所（joint liaison office with resident representatives），但沒出現預期中，牽涉「國家承認」的互設辦事處；更未提及要如何處理，與要由誰承擔太平洋戰爭及韓戰的賠償等議題。比較起來，二○○○年金大中與金正日會談後發表的〈南北共同宣言〉中，述及統一後的政治體制，南方提議意指兩國的邦聯政府（a confederation）與北方設想意指一國鬆散式聯邦政府（a loose form of federation），還比較具體。

急切的核武議題，最乏善可陳。四月廿一日朝鮮勞動黨決議，停止核試與拆除試驗場、停止導彈試射、無驗證機制、不移轉核武與核技術、在無核威脅下不率先使用核武等項目。相對於一九九二年一月廿日華盛頓的朝核會談，金正日承諾「不試驗、生產、製造、擁有、儲存、部署或使用核武」、設立「南北聯合核武控管委員會」並委託第三方驗證非核進度，〈板門店宣言〉顯著倒退。所謂「完全棄核」，只建立在雙方「各自盡責發揮應有作用」的空話上，預留違約空間。像極了二○一五年底日韓發表〈最終解決慰安婦問題聲明〉中，韓國含糊的會「努力、合作」，事後卻到處搞小動作設立銅像。

九○年代起朝鮮就致力發展核武與投射載具，也許是國際管制協議奏效，進展很慢。但二○一二年金正恩掌權後，加快核武與投射載具研發速度。他先「製造新現狀」，然後博取讓步「美名」，標準的買空賣空。

透過〈板門店宣言〉，文在寅已讓金正恩平白取得「革命外交」的勝果，剩下看川普的表現。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）